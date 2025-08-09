Malawakang Protesta ng Mamamayan sa Lebanon Laban sa Desisyon ng Pamahalaan na I-disarma ang Kilusang Resistencia

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagdaos ng mga martsa at pagtitipon ang mga mamamayan mula sa iba’t ibang rehiyon ng Lebanon upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa desisyon ng pamahalaan na monopolyo ang armas at tanggalan ng sandata ang kilusang resistencia.
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), lumakas ang alon ng protesta ngayong gabi sa mga rehiyon ng Timog at Bekaa ng Lebanon bilang pagtutol sa desisyon ng gabinete na kontrolin ang armas—sa kabila ng patuloy na pananalakay ng rehimeng Zionista sa teritoryo ng Lebanon.
Sa lungsod ng Tyre, isinagawa ang mga martsa gamit ang mga sasakyan at motorsiklo, kung saan dumalo ang mga tagasuporta ng Hezbollah at kilusang Amal. Bitbit nila ang mga bandila ng dalawang grupo at mga larawan nina Shaheed Sayyed Hassan Nasrallah (dating Kalihim-Heneral ng Hezbollah) at Imam Musa al-Sadr.
Nagpakawala ng mga sigaw laban sa pamahalaan ng Lebanon, Estados Unidos, at rehimeng Zionista ang mga kalahok, habang ang tunog ng mga busina ng sasakyan at motorsiklo ay pumuno sa mga lansangan.
Sa rehiyon ng Hermel, nagsagawa rin ng katulad na martsa bilang suporta sa resistencia at pagtutol sa desisyon ng pamahalaan. Tinawag ng mga nagpoprotesta ang desisyong ito bilang isang insulto sa doktrinang pambansang depensa ng Lebanon.
Sa lungsod ng Nabatieh at mga karatig nito, nagkaroon ng malawakang pagtitipon gamit ang mga sasakyan at motorsiklo, kasabay ng pagpatugtog ng mga makabayang awitin at pagsigaw ng mga panawagan ng suporta sa kilusang resistencia.
Limitado rin ang pagsasara ng highway sa Riyaq–Baalbek, partikular sa lugar ng al-Munthar Square, na isinagawa ng mga nagpoprotesta.
Ang paglala ng mga protesta ay kasunod ng pahayag ni Nawaf Salam, Punong Ministro ng Lebanon, na inaprubahan ng gabinete ang mga layunin sa paunang bahagi ng dokumentong isinumite ng Estados Unidos para sa pagpapatatag ng tigil-putukan. Ang dokumentong ito ay inihatid ng Amerikanong sugo na si Tom Bruck sa pamahalaan ng Lebanon.
Batay sa dokumento, hinihiling ang unti-unting pagwawakas ng armadong presensya ng lahat ng grupong hindi bahagi ng estado, kabilang ang Hezbollah, sa buong teritoryo ng Lebanon—mula sa timog hanggang sa hilaga ng Ilog Litani.
Tinawag ni Bruck ang desisyon ng pamahalaan ng Lebanon bilang makasaysayan at matapang, at isang hakbang tungo sa pagsasakatuparan ng panawagang “Isang Bansa, Isang Hukbo.”
Gayunpaman, bilang protesta sa pagpupumilit ng pamahalaan na talakayin ang monopolyo ng armas sa gitna ng patuloy na pananakop ng rehimeng Zionista, nilisan ng mga ministro mula sa Hezbollah at kilusang Amal ang sesyon ng gabinete sa Baabda Palace. Tinawag nila ang hakbang na ito bilang pagsuko sa mga panlabas na presyur na hindi isinasaalang-alang ang kasalukuyang mga banta.
