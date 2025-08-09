Pagpaslang sa Isa sa mga Pinuno ng Popular Front ng Palestina sa Lebanon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Opisyal na inanunsyo ng Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) ang pagpaslang kay Abu Khalil Washah, miyembro ng Central Committee ng kilusan, at isa sa kanyang mga kasama, sa isang operasyon ng rehimeng Zionista sa Lebanon.
Ayon sa ulat ng AhlulBayt News Agency (ABNA), kinumpirma ng PFLP na si Abu Khalil Washah, kasapi ng Central Committee ng kilusan, ay pinaslang ng mga death squad ng rehimeng Zionista sa Lebanon, kasama ang isa sa kanyang mga kasama.
Iniulat ng mga lokal na media ng Palestina ngayong madaling-araw ang pagpaslang sa nasabing lider ng kilusan sa Lebanon.
Kaugnay nito, naglabas ng opisyal na pahayag ang Islamic Jihad Movement ng Palestina bilang pakikiramay sa pagkamatay nina Abu Khalil Washah at Mufid Hassan, na kapwa nasawi noong Huwebes sa isang pag-atake ng rehimeng Zionista sa silangang bahagi ng Lebanon.
Ayon sa pahayag ng kilusan: “Ang pananalakay ng Zionista ay patunay na ang kaaway ay nagsimula ng hayagang digmaan laban sa ating mamamayan at kilusang resistencia, at ito ay isang paglabag sa soberanya ng Lebanon.”
Dagdag pa sa pahayag: “Tinitiyak namin na ang mga pagpaslang ay lalo lamang nagpapalakas ng katatagan at determinasyon ng ating mamamayan at mga puwersa ng resistencia upang harapin ang kaaway.”
