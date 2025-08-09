Nilagdaan ng Azerbaijan at Armenia ang Kasunduan sa Kapayapaan sa White House

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa pamamagitan ng panghihikayat ng Estados Unidos at sa presensya ni Donald Trump, nilagdaan ng mga pinuno ng Azerbaijan at Armenia ang isang kasunduan sa kapayapaan sa White House, na nagwawakas sa dekada ng alitan.
Tinawag ni Trump ang kasunduan bilang “makasaysayan,” at sinabi: “Matagumpay nating naitaguyod ang kapayapaan sa pagitan ng Azerbaijan at Armenia matapos ang mga dekada ng tunggalian.”
Pinuri niya sina Marco Rubio (Kalihim ng Estado) at Steve Witkoff (Sugo ng Amerika) sa kanilang pagsisikap para sa kasunduan.
Inihayag din ni Trump na ang mga kumpanyang Amerikano ay mamumuhunan nang malaki sa parehong bansa, na magdudulot ng positibong epekto sa kanilang ekonomiya.
Ayon kay Anna Kelly, tagapagsalita ng White House, magkakaroon ng hiwalay na mga kasunduan sa enerhiya, teknolohiya, seguridad sa hangganan, imprastruktura, at kalakalan.
Ang kasunduan ay nagbibigay sa Amerika ng eksklusibong karapatan sa pag-unlad ng isang estratehikong daanan sa South Caucasus, na tinawag na “Trump Road to Global Peace and Prosperity.”
Sinabi ni Pangulong Ilham Aliyev ng Azerbaijan: “Ang kasunduan sa kapayapaan ay isang makasaysayang pangyayari. Nagsisimula tayo ng isang bagong yugto ng pakikipag-ugnayan sa Amerika.”
Ayon naman kay Punong Ministro Nikol Pashinyan ng Armenia: “Ang kasunduan sa kapayapaan ay isang mahalagang tagumpay para sa rehiyon at sa mundo. Binubuksan nito ang daan para sa bagong kasaysayan sa pagitan ng dalawang bansa.”
