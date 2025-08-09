Video | Inatake ng Pulisya ng Netherlands ang mga Tagasuporta ng Gaza

9 Agosto 2025 - 10:51
News ID: 1715585
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong Biyernes sa lungsod ng The Hague, sinalakay ng pulisya ng Netherlands ang isang grupo ng mga tagasuporta ng Gaza na lumahok sa isang martsa ng pakikiisa sa mga Palestino. Ilang demonstrador ang inaresto. Ang protesta ay isinagawa bilang pagtutol sa tinatawag na “genocide” o pagpatay ng lahi ng rehimeng Israeli sa Gaza Strip. Nagpahayag ang mga kalahok ng kanilang galit sa pamamagitan ng mga sigaw at panawagan, na kinokondena ang patuloy na pag-atake at blockade sa rehiyon. ………… 328
Your Comment