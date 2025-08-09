Panawagan ng Unibersidad ng Campinas sa Brazil: Itigil ang “Pagpatay ng Lahi sa Gaza”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang makasaysayang hakbang, ipinasa ng Konseho ng Unibersidad ng Estado ng Campinas (Unicamp) sa Brazil ang isang resolusyon na nananawagan sa pagtatapos ng tinatawag nilang “pagpatay ng lahi sa Gaza.” Hiniling din nila sa pamahalaan ng Brazil na suspindihin ang mga ugnayang pangkalakalan at militar nito sa Israel.
Nilalaman ng Resolusyon:
- Tinukoy ang mga aksyon ng Israel sa Gaza bilang “mapanira” at “lumalalang kalupitan.”
- Binalaan na ang pananahimik sa harap ng krisis ay maaaring ituring na “pakikipagsabwatan.”
- Inilathala sa opisyal na website ng Unicamp, ang resolusyon ay bahagi ng patuloy na akademikong tugon sa krisis sa Gaza.
Suporta mula sa mga Grupo:
- Binanggit ng grupong “Unicamp em Movimento” na ang posisyong ito ay sumasalamin sa mga naunang hakbang ng iba pang institusyong akademiko at mga kilusang panlipunan.
- Nanawagan sila sa Unicamp na makiisa sa pandaigdigang panawagan para sa pagtatapos ng karahasan at pagtataguyod ng karapatang pantao ng mga Palestino.
Isang Matapang na Paninindigan:
Sa halip na gumamit ng diplomatikong wika, ginamit ng Unicamp ang terminong “pagpatay ng lahi” at tahasang nanawagan ng suspensyon ng ugnayan sa Israel—isang hakbang na itinuturing na walang kapantay sa kasaysayan ng akademikong posisyon sa Brazil.
