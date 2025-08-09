Protesta ng mga Tunisian sa Harap ng Embahada ng Lebanon: Tutol sa Pag-aalis ng Armas ng Hezbollah

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagtipon ang mga mamamayan ng Tunisia sa harap ng embahada ng Lebanon sa Tunis upang ipahayag ang pagtutol nila sa desisyon ng pamahalaan ng Lebanon na tanggalan ng armas ang Hezbollah.
Mga Detalye ng Protesta:
Inorganisa ng “Coordinating Committee for Joint Action for Palestine.”
Nagdala ang mga kalahok ng watawat ng Hezbollah at larawan ni Shaheed Sayyed Hassan Nasrallah.
Mga sigaw ng protesta:
“Ang baril ay solusyon laban sa mananakop.”
“Sindihan, sunugin… ang rehimeng mananakop ay gawa sa papel.”
“O Nasrallah, o martir, hindi kami tatalikod sa iyong mga prinsipyo.”
Mga Pahayag ng Aktibista:
Sarah Brahimi: “Ang armas ay isang pambansang pangangailangan—ito ang nagpalaya sa lupa at nagbigay ng balanse sa kapangyarihan. Ang gobyerno ng Lebanon ay bigong protektahan ang mamamayan nito.”
Hichem Ajbouni (Democratic Current Party): “Sang-ayon ako sa pag-alis ng armas sa mga Arabong hukbo at pagbigay nito sa mga puwersa ng resistensya.”
Naziha Rajiba: “Ang armas sa kamay ng mga gobyerno ay panakot sa mamamayan, ngunit sa kamay ng resistensya, ito ay panangga ng dangal at lupa.”
Desisyon ng Pamahalaan ng Lebanon:
Inaprubahan ang panukala na gawing eksklusibo sa estado ang pag-aari ng armas bago matapos ang taon.
Tinuligsa ng Hezbollah ang desisyong ito bilang isang “malaking pagkakamali.”
Tugon ng Hezbollah:
Sheikh Naim Qassem: “Kung isusuko namin ang aming armas, hindi titigil ang pananakop. Ipinahayag na ito ng mga opisyal ng Israel. Mananatili kaming lumalaban, may dangal at determinasyon.”
