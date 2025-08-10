Mataas na Opisyal ng Hezbollah sa Lebanon: Mas Mabuti ang Kamatayan kaysa sa Pagsuko ng Sandata ng Resistencia

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pinuno ng blokeng “Katapatan sa Resistencia” sa Parlamento ng Lebanon ay tumugon sa desisyon ng pamahalaan ng bansa na tanggalan ng armas ang Hezbollah sa pamamagitan ng pagsasabing: “Mas mabuti ang kamatayan kaysa sa pagsuko ng sandata.”
Sinabi ni Hajj Mohammad Raad, pinuno ng blokeng “Katapatan sa Resistencia” sa Parlamento ng Lebanon, ay nagbabala tungkol sa hindi inaasahang mga epekto ng desisyon ng pamahalaan na tanggalan ng armas ang resistencia, na maaaring makaapekto sa panloob na kalagayan ng Lebanon. Binigyang-diin niya na “mas mabuti ang kamatayan kaysa sa pagsuko ng sandata.”
Sa panayam sa telebisyon ng Al-Manar, sinabi ni Raad na ang desisyon ng pamahalaan ng Lebanon ay padalus-dalos at ipinataw sa ilalim ng dikta ng Amerika. Aniya, ito ay isang desisyong pampamahalaan na nawalan ng pambansang pagtanggap. Mapanganib ang desisyong ito, pinahihina ang soberanya ng Lebanon, at nagbibigay daan sa mga kaaway upang guluhin ang panloob na seguridad.
Binigyang-diin niya: “Ang pagsuko ng sandata ay katumbas ng pagpapakamatay, at wala kaming balak na magpakamatay.” Dagdag pa niya, maaaring ipatupad ng pamahalaan ang kapangyarihan nito gamit ang sariling kakayahan, ngunit hindi ito sapat upang labanan ang mga puwersang mananakop.
Muling iginiit ni Raad ang posisyon ng Hezbollah: ang sandata ay dapat lamang mapasakamay ng pamahalaan kung kaya nitong paatrasin ang mga mananakop at ipagtanggol ang bansa.
Nagbabala rin siya na ang desisyong ito ay maaaring magpalala ng sitwasyon, mula sa tunggalian sa pagitan ng Lebanon at Israel patungo sa isang panloob na alitan.
Gayunpaman, binigyang-diin niya na ang Hezbollah ay nananatiling nakatuon sa kapayapaan, ngunit ang desisyong ito ay mapanganib. “Paano tayo makasisiguro sa mga magiging epekto nito?” tanong niya.
Tungkol sa posibilidad ng pag-alis ng mga ministro ng Hezbollah mula sa pamahalaan, sinabi ni Raad: “May mga positibong aspeto ang pamahalaan sa ilang larangan, lalo na sa ilang ministeryo, ngunit ang desisyon kung mananatili o hindi ay nasa kamay ng Hezbollah.”
Idinagdag pa niya na anumang pondong gagamitin para sa muling pagbangon matapos ang pagsuko ng sandata ay itinuturing na haram (ipinagbabawal) at hindi katanggap-tanggap. Ang pagtanggap ng tulong mula sa mga sangkot sa pagdanak ng dugo ay hindi katanggap-tanggap.
Sa pagtatapos, ibinahagi ni Raad ang kanyang personal na pananaw: “Mas mabuti ang kamatayan kaysa sa pagsuko ng sandata.”
