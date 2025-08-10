Arab League Magdaraos ng Emergency Meeting

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng permanenteng kinatawan ng Palestina sa Arab League ang pagdaraos ng isang emergency meeting ng Arab League sa Cairo kaugnay ng plano ng ganap na pananakop sa Gaza Strip, na naaprubahan na ng gabinete ng seguridad ng rehimeng Zionista.
Sinabi ni Muhannad Al-Aklouk, permanenteng kinatawan ng Palestina sa Arab League, na gaganapin ngayong Linggo ang emergency meeting sa Cairo upang talakayin ang mga hakbang na maaaring gawin laban sa desisyon ng rehimeng Zionista na sakupin nang buo ang Gaza Strip.
Batay sa ulat ng Palestinian news agency na "Sama", idinagdag ni Al-Aklouk na ang pulong ay isasagawa sa antas ng mga permanenteng kinatawan ng mga bansa sa Arab League, alinsunod sa kahilingan ng pamahalaan ng Palestinian Authority at may suporta mula sa mga bansang kasapi.
Ipinaliwanag niya na layunin ng pulong ang pagtalakay sa mga konkretong hakbang upang pigilan ang pagpapatupad ng naturang plano ng rehimeng Zionista—isang plano na nangangahulugang pagbabalik ng ganap na okupasyon, malawakang kontrol sa Gaza, at sa huli, sapilitang pagpapaalis sa mga Palestino mula sa loob at labas ng rehiyon.
Ayon pa kay Al-Aklouk, tatalakayin din sa pulong ang mga paraan upang wakasan ang lumalalang krisis pang-humanidad sa Gaza—isang krisis na patuloy na lumalala dahil sa mga krimen ng genocide, pagtaas ng blockade sa pagkain, at pagpapatupad ng mapanirang mga patakaran laban sa mga sibilyang Palestino.
