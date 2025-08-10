Pinakamalaking Sovereign Wealth Fund sa Mundo, Nasa Bingit ng Pagsusuri sa mga Pamumuhunan sa Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Sovereign Wealth Fund ng Norway, na may hawak na $1.9 trilyong dolyar, ay nagpahayag na sa linggong ito ay magpapasya ito kung babaguhin ang pamumuhunan nito sa mga kumpanyang Israeli.
Iniulat ng pahayagang Hebrew na The Marker na tumitindi ang diskursong pampulitika at medyatik sa Norway hinggil sa pamumuhunan ng kanilang Sovereign Wealth Fund—ang pinakamalaki sa buong mundo—sa mga kumpanyang Israeli. Ayon sa mga ulat, ang mga kumpanyang ito ay sinasabing sumusuporta sa mga operasyong militar sa Gaza at sa mga ilegal na pamayanan sa sinasakop na West Bank.
Ang pondo, na kilala bilang NBIM, ay may hawak na $1.9 trilyong dolyar na assets at namumuhunan sa humigit-kumulang 8,700 kumpanya sa buong mundo. Sa pagtatapos ng 2024, ito ay may bahagi sa 65 kumpanyang Israeli na may kabuuang halaga na $1.95 bilyong dolyar.
Inihayag ni Jens Stoltenberg, Ministro ng Pananalapi ng Norway, na sa Martes ay magpapasya ang pondo tungkol sa mga pagbabago sa pamumuhunan nito sa Israel.
Bagaman nilinaw niyang hindi isinasalang-alang ang ganap na pag-alis sa lahat ng kumpanyang Israeli, sinabi niya: “Kung gagawin natin iyon, para bang sinasabi nating ang pagiging Israeli ng isang kumpanya ay sapat na dahilan upang alisin ang pamumuhunan. Gayunpaman, anumang hakbang na maaaring isagawa agad ay dapat ipatupad kaagad.”
Ang agarang pagsusuri ay isinagawa matapos iulat ng media sa Norway na ang pondo ay may bahagi sa kumpanyang Israeli na Bet Shemesh Motors, na nagbibigay ng serbisyo sa mga fighter jets ng militar ng Israel. Ang rebelasyong ito, ilang linggo bago ang halalan sa Norway sa Setyembre 8, ay nagdulot ng kontrobersiyang pampulitika. Maging ang independent ethics adviser ng pondo ay umamin na dapat isaalang-alang ang pag-alis sa pamumuhunan. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang nasabing kumpanya.
Ipinaliwanag ni Stoltenberg na isa sa mga isyung tinatalakay sa pagitan ng Ministry of Finance at ng pondo ay ang papel ng mga dayuhang tagapamahala ng pamumuhunan sa mga ganitong desisyon. Ayon sa kanya, ang pamumuhunan sa Bet Shemesh Motors ay isinagawa sa pamamagitan ng isang dayuhang manager na hindi pinangalanan. May tatlong Israeli fund managers na namamahala sa bahagi ng assets ng pondo sa Israel.
Nauna nang gumawa ng katulad na hakbang ang Sovereign Wealth Fund ng Norway. Noong Mayo, ibinenta nito ang lahat ng bahagi sa isang Israeli fuel company dahil sa aktibidad nito sa mga pamayanan. Noong Disyembre, umalis din ito sa kumpanya ng telekomunikasyon na Bezeq sa parehong dahilan. Sa kasalukuyan, isinasailalim sa pagsusuri ang pamumuhunan sa limang bangkong Israeli. Gayunpaman, noong Hunyo, tinanggihan ng parlyamento ng Norway ang panukalang batas na mag-uutos sa pamahalaan na ganap na alisin ang pamumuhunan sa mga kumpanyang aktibo sa mga sinasakop na teritoryo.
Ipinapakita rin ng mga ulat na isinasagawa ng pamahalaan ng Norway ang mas malawak na pagsusuri sa ugnayan ng pondo sa mga aktibidad pang-ekonomiya ng Israel, lalo na sa pagsunod sa mga etikal na alituntunin ng parlyamento hinggil sa pamumuhunan sa mga lugar ng digmaan at okupasyon.
Ayon sa The Marker, ang prosesong ito ay nagpapakita ng tumitinding presyur sa loob ng bansa at pagdududa sa tunay na pagsunod ng pondo sa mga etikal nitong pamantayan. Bagaman dati nang nagdesisyon ang pondo na umalis sa ilang kumpanyang aktibo sa mga pamayanan, patuloy pa rin ang pamumuhunan nito sa mga kumpanyang may direktang ugnayan sa estrukturang militar ng Israel.
