Dr. Pezeshkian: Ang Aking Pag-asa ay Nasa mga Mandirigma ng Kaalaman na May Malasakit sa Bayan

Nagpahayag ng pasasalamat si Pangulong Dr. Masoud Pezeshkian sa lahat ng mga mandirigma ng Jihad-e-Daneshgahi (Akademikong Jihad) at sinabi: "Kung magpapatuloy kayo sa parehong diwa ng pakikibaka at aktibong presensya sa larangan, makakaya ng pamahalaan, sa tulong ninyo, na lutasin ang maraming suliranin. Ang aking pag-asa ay nasa mga mandirigma at siyentipikong may malasakit sa bansa, at bukas ang mga bisig ng pamahalaan para sa kanila."
Sa ika-45 anibersaryo ng pagkakatatag ng Akademikong Jihad na ginanap sa Iran University of Science and Technology, binigyang-pugay ni Pezeshkian ang mga martir ng Rebolusyong Islamiko, lalo na ang mga martir ng 12-araw na digmaan, at binigyang-diin ang kabayanihan ng mga anak ng Iran sa harap ng mga pakana ng mga kaaway. Aniya, mula pa sa tagumpay ng rebolusyon, sinikap ng mga kaaway na pigilan ang pag-unlad ng sambayanang Iranian sa pamamagitan ng mga komplikadong plano, at higit sa 20,000 tapat na mandirigma ang naging martir upang hadlangan ang rebolusyon—ngunit nabigo sila.
Papel ng Akademikong Jihad sa Pag-unlad ng Bansa
Sa pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ng Cultural Revolution at pagtatatag ng Akademikong Jihad, sinabi ng Pangulo na sa panahong iyon, ang mga grupong kaliwa na nag-aangking demokratiko ay hindi pumapayag sa bukas na talakayan, samantalang ang kanyang grupo ay naniniwala sa pakikipag-ugnayan at dayalogo. Aniya, ang tunay na sukatan ng anumang ideolohiya ay ang serbisyo nito sa bayan.
Dagdag pa niya, napatunayan ng mga mandirigma ng Akademikong Jihad ang kanilang sarili sa larangan ng serbisyo sa mamamayan, at ang pag-unlad ng Republika ng Iran ay bunga ng kanilang taos-pusong pakikibaka.
Siyensiya na May Layuning Makabayan
Binigyang-diin ni Pezeshkian na ang tanging pag-asa ng bansa ay nasa mga siyentipikong may kaalaman, kakayahan, at matibay na layunin para lutasin ang mga suliranin ng bayan. Aniya, ang kaalaman ay may halaga lamang kung ito ay ginagamit para sa kapakanan ng mamamayan—kung hindi, ito ay nagiging papel lamang.
Pinuna rin niya ang ilang maling gawi sa sistema ng edukasyon, partikular sa mga paaralang tulad ng SAMPAD, na aniya’y nagtuturo sa mga kabataan na maghangad ng pag-alis sa bansa sa halip na maglingkod dito. Binigyang-diin niya na ang kaalaman ay dapat gamitin upang lutasin ang mga problema ng bayan, hindi upang maglingkod sa mga kaaway na gumagamit ng ating katalinuhan para sa paggawa ng armas.
Mga Hamon ng Bansa at Papel ng Siyensiya
Tinukoy ng Pangulo ang mga krisis gaya ng kakulangan sa tubig at pagguho ng lupa bilang bunga ng kawalan ng balanse sa paggamit ng yaman. Aniya, ang mga siyentipiko at iskolar ay dapat magpaliwanag sa lipunan tungkol sa mga panganib na ito at hikayatin ang mamamayan na makilahok sa mga solusyon.
Ipinahayag din niya ang kanyang personal na paninindigan sa diwa ng pakikibaka mula pa sa simula ng kanyang karera, at binigyang-diin ang pangangailangan ng aktibong presensya ng mga mandirigma sa larangan. Aniya, ang Akademikong Jihad ay may kakayahang lutasin ang mga suliranin sa iba’t ibang larangan, at ang pamahalaan ay nakatuon sa seryosong pakikipagtulungan sa mga akademiko.
Pag-angat ng Antas ng mga Pamantasan
Binigyang-diin ni Pezeshkian ang pangangailangan ng pag-angat ng mga pamantasan mula sa ikalawang henerasyon patungo sa ikatlo at ikaapat, kung saan bukod sa edukasyon at pananaliksik, dapat ding gampanan ng mga ito ang papel sa pagpapatupad at paghubog ng kinabukasan.
