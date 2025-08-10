Ayatollah Arafi: Mabibigo at Mapapaatras ang Mapang-api at Mapanirang Plano ng Rehimeng Zionista

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang pandaigdigang webinar na may temang “Pagkondena sa Krimen ng Digmaan: Paglikha ng Taggutom, Pagpapalayas, at Pagpatay sa Mamamayan ng Gaza,” nagsalita si Ayatollah Alireza Arafi, pinuno ng mga seminaryo sa Iran, at binigyang-diin ang paniniwala na ang mga mapang-api at mapanirang plano ng rehimeng Zionista ay tiyak na mabibigo at mapapaatras sa tulong ng kamalayan ng sambayanang Islamiko, mga malalayang pamahalaan, at mga aktibistang makatao sa buong mundo.
Panawagan ng Banal na Qur’an at mga Prinsipyong Islamiko
Binuksan ni Ayatollah Arafi ang kanyang talumpati sa pagbanggit ng talata mula sa Qur’an (Surah An-Nisa, 57) na nananawagan sa mga Muslim na ipaglaban ang mga inaapi. Aniya, ang mga mamamayan ng Gaza ay malinaw na halimbawa ng mga “mustadh’afeen” (inaapi) na inalisan ng kanilang mga pangunahing karapatan, at ang pagtulong sa kanila ay tungkuling moral at relihiyoso ng bawat Muslim.
Binanggit din niya ang kasabihan ng Propeta Muhammad (saw): “Ang sinumang makarinig ng panawagan ng isang Muslim at hindi tumugon, ay hindi tunay na Muslim.”
Paglabag sa Pandaigdigang Batas at Karapatang Pantao
Ayon kay Ayatollah Arafi, ang mga krimen ng rehimeng Zionista—gaya ng genocide, taggutom, sapilitang pagpapalayas, at pagpatay sa mga sibilyan—ay malinaw na paglabag sa mga pandaigdigang kasunduan tulad ng:
Artikulo 7 ng Rome Statute
Artikulo 2 ng Genocide Convention
Artikulo 54 ng First Additional Protocol sa Geneva Conventions
Tinukoy niya ang mga pambobomba sa mga ospital at paaralan, at ang pagputol ng suplay ng pagkain at gamot bilang mga halimbawa ng “malupit at hayop na pamumuno” na binanggit sa Qur’an (Surah Al-Ma’idah: 33 at Surah Al-Baqarah: 205).
Pagtutol sa Ugnayan sa Rehimeng Zionista
Binigyang-diin ni Ayatollah Arafi na ang anumang ugnayang pampulitika, pang-ekonomiya, o pangkultura sa rehimeng Zionista ay pakikibahagi sa kasalanan at pang-aapi, na ipinagbabawal sa Qur’an (Surah Al-Ma’idah: 2).
Tungkulin ng mga Muslim at Malalayang Mamamayan
Ayon sa kanya, ang pagtulong sa mga mamamayan ng Gaza—sa pamamagitan ng pagkain, gamot, suporta sa batas, diplomasya, at pananalapi—ay tungkuling moral, relihiyoso, at makatao. Binanggit niya ang kasabihan ng Propeta: “Ang sinumang magpakain sa isang nagugutom, ay pakakainin ng Diyos sa Araw ng Paghuhukom.”
Pagkondena sa Rehimeng Zionista at Panawagan sa Pagkakaisa
Tinuligsa ni Ayatollah Arafi ang rehimeng Zionista bilang kasangkapan ng pandaigdigang imperyalismo na nagdudulot ng digmaan at kaguluhan sa rehiyon. Aniya, ang kamakailang 12-araw na pag-atake ng Israel sa Iran ay sinalubong ng matinding pagtugon mula sa Iran, na nagdulot ng kahihiyan at pagkalito sa rehimeng Zionista.
Panawagan sa mga Iskolar at Mamamayan ng Mundo
Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, nanawagan si Ayatollah Arafi sa mga iskolar, lider, at mamamayan ng mundo—lalo na sa sambayanang Islamiko—na:
Palalimin ang kamalayan tungkol sa mga krimen ng rehimeng Zionista
Tumutol sa anumang ugnayan sa rehimeng ito
Aktibong tumulong sa mga mamamayan ng Gaza
Manindigan para sa katarungan, karapatang pantao, at dignidad ng mga inaapi
Pangwakas na Pananalita
“May tiyak kaming paniniwala na ang mga mapang-api at mapanirang plano ng rehimeng Zionista ay mabibigo at mapapaatras, sa tulong ng kamalayan ng sambayanang Islamiko, mga malalayang pamahalaan, at mga aktibistang makatao sa buong mundo.”
Wa al-salam 'ala man ittaba'a al-huda
Wa al-salamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
