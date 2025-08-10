Arbaeen 1404: Isang Pandaigdigang Simbolo ng Pagkakaisa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon kay Hujjat al-Islam Mohammad Hassan Akhtari, ang Arbaeen ngayong taon ay naging simbolo ng pagkakaisa sa mga tagahanga ng AhlulBayt (a).
- Hindi lamang mga Shia mula sa iba’t ibang bansa ang dumadalo, kundi pati mga Sunni Muslim mula sa Bangladesh, India, at Africa, mga Kristiyano, Budista, at iba pang relihiyon ay nakikilahok bilang tanda ng paggalang at pagmamahal sa AhlulBayt.
Paggalang sa Iran at sa mga Martir
- Ang Arbaeen ngayong taon ay may espesyal na damdamin ng kabayanihan at pagkamartir, dahil sa kamakailang pagpaslang sa mga Iranian na sundalo, siyentipiko, at sibilyan.
- Ang tagumpay ng Iran sa 12-araw na digmaan laban sa mga agresor ay nagdulot ng paggalang mula sa mga mamamayan ng Iraq, na masiglang tinatanggap ang mga Iranian pilgrims at pinupuri ang kanilang tapang.
Pagtaas ng Bandila ng Iran
- Ayon kay Akhtari, maraming Iraqi ang humihiling ng bandila ng Iran bilang tanda ng respeto. Kaya’t ang Ashura Foundation ay naghanda ng mga bandila upang ipamahagi sa ruta ng Arbaeen.
Iran bilang Inspirasyon
- Ang katatagan ng Iran ay itinuturing na pagpapatupad ng prinsipyo ni Imam Husayn (a): “هیهات من الذله” (“Malayo sa amin ang kahihiyan”).
- Ang Arbaeen ay naging pagpapakita ng lakas ng Iran, hindi lamang sa mga Muslim kundi pati sa mga hindi Muslim sa buong mundo.
Pandaigdigang Paglahok
- Inaasahan ang pagdalo ng mga bisita mula sa Europa at Amerika, bunga ng lumalaking interes sa Islam at sa Islamic Republic of Iran.
- Ang Arbaeen ay hindi na lamang isang relihiyosong paglalakbay, kundi isang pandaigdigang pagtitipon ng mga makatao, mapagmahal, at mapagkaisa.
…………
328
Your Comment