Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inaasahang Pagtaas ng Bilang ng mga Zaireen (mga bisita) sa Arbaeen ngayong Taon
Ayon sa Abbas Holy Shrine:
Mahigit 21 milyong pilgrims ang dumalo noong nakaraang taon.
Inaasahang mas marami ang dadalo ngayong taon.
Nakahanda na ang mga plano para sa pag-aayos ng daloy ng mga tao, pagtugon sa init ng panahon, at pagbibigay ng serbisyo.
Pinayuhan ang mga pilgrims na makipagtulungan sa mga security forces, mga serbisyo, at isa’t isa upang maging maayos ang pagdiriwang.
