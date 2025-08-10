  1. Home
  2. serbisyo
  3. Iran

Inaasahang Pagtaas ng Bilang ng mga Zaireen (mga bisita) sa Arbaeen ngayong Taon

10 Agosto 2025 - 11:49
News ID: 1715862
Inaasahang Pagtaas ng Bilang ng mga Zaireen (mga bisita) sa Arbaeen ngayong Taon

Inaasahang Pagtaas ng Bilang ng mga Zaireen (mga bisita) sa Arbaeen ngayong Taon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-   Inaasahang Pagtaas ng Bilang ng mga Zaireen (mga bisita) sa Arbaeen ngayong Taon

Ayon sa Abbas Holy Shrine:

Mahigit 21 milyong pilgrims ang dumalo noong nakaraang taon.

Inaasahang mas marami ang dadalo ngayong taon.

Nakahanda na ang mga plano para sa pag-aayos ng daloy ng mga tao, pagtugon sa init ng panahon, at pagbibigay ng serbisyo.

Pinayuhan ang mga pilgrims na makipagtulungan sa mga security forces, mga serbisyo, at isa’t isa upang maging maayos ang pagdiriwang.

……….

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha