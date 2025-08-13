Larijani mula sa Beirut: Tinitiyak namin na kami ay nasa panig ng mamamayang Lebanese at palagi kaming nagsusumikap para sa pinakamataas na interes ng

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Dumating ang Kalihim ng Kataas-taasang Konseho ng Pambansang Seguridad ng Iran, si Ali Larijani, sa kabisera ng Lebanon, Beirut, at sa kanyang mga pahayag ay pinagtibay niya ang paninindigan ng Islamikong Republika na suportahan ang Lebanon at ang mamamayan nito sa lahat ng kalagayan.
Dumating si Ali Larijani sa Beirut ngayong Miyerkules ng umaga sa isang opisyal na pagbisita, kung saan sinalubong siya ng maraming tao sa paligid ng Beirut International Airport.
Sa kanyang pahayag pagdating, sinabi ni Larijani:
“Tuwing nahaharap ang Lebanon sa anumang uri ng pagdurusa, nararamdaman din namin ito sa Iran. Tiyak na kami ay maninindigan sa tabi ng mahal naming mamamayan ng Lebanon sa lahat ng kalagayan.”
Dagdag pa niya:
“Palagi naming hinahangad at pinagsusumikapang makamit ang pinakamataas na interes ng Lebanon.”
Pinuri rin ni Larijani ang lalim ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, at sinabi:
“Ang Iran at Lebanon ay may mayamang kasaysayan. Sa loob ng maraming siglo, may matibay na koneksyon at relasyon ang dalawang bansa, at may matatag na pagkakaisa sa pagitan ng kanilang mga mamamayan at kultura.”
Mga Pagpupulong sa Mataas na Opisyal
Ipinaliwanag din ni Larijani na ang kanyang iskedyul sa pagbisita ay kinabibilangan ng mga pagpupulong sa mga pangunahing opisyal ng Lebanon, kabilang ang Pangulo, Tagapangulo ng Parlamento, at Punong Ministro, upang talakayin ang bilateral na relasyon at mga pangyayari sa rehiyon.
…………
328
Your Comment