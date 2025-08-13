Araghchi: Panahon na upang kilalanin ang mga parusa bilang krimen laban sa sangkatauhan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Seyyed Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran, na ang mga parusang ipinataw ng Amerika at mga bansang Kanluranin ay dapat na kilalanin bilang krimen laban sa sangkatauhan.
Sa kanyang opisyal na account sa platform na X, binigyang-diin ni Araghchi:
“Ang mga bansang Kanluranin ay palaging inaangkin na ang mga parusa ay alternatibong paraan ng digmaan na walang pagdanak ng dugo. Ngunit ano ang katotohanan?”
Dagdag pa niya:
“Isang bagong pag-aaral na inilathala sa kilalang journal na The Lancet ay nagpapakita na ang mga unilateral na parusa, lalo na yaong ipinataw ng Estados Unidos, ay maaaring kasing nakamamatay ng digmaan.”
Ipinunto ni Araghchi:
“Mula dekada 1970 hanggang ngayon, mahigit 500,000 katao ang namamatay taun-taon dahil sa mga parusa. Karamihan sa mga biktima ay mga bata at matatanda.”
Binigyang-diin niya:
“Panahon na upang kilalanin ang mga hindi makataong parusang ito, na ipinapataw ng Amerika at mga kaalyado nito, bilang krimen laban sa sangkatauhan.”
Dagdag pa ni Araghchi:
“Ang mga bansang pinatawan ng parusa ay dapat kumilos nang magkakaisa at sama-samang tumugon sa sistematikong pang-aapi na ito.”
…………..
328
Your Comment