Pagkamatay ng 4 na Iranian na peregrino ng Arbaeen sa aksidente sa lalawigan ng Babil, sa Iraq + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Apat na Iranian na peregrino ng Arbaeen ang nasawi sa isang aksidente sa kalsada sa rehiyon ng "Nil" na bahagi ng lungsod ng "Hillah" sa lalawigan ng Babil, Iraq.
Ayon sa mga lokal na ulat, naganap ang aksidente kaninang madaling araw nang bumangga ang sasakyang may sakay na mga Iranian na peregrino sa isa pang sasakyan.
Agad na rumesponde ang mga rescue team at pulisya sa lugar ng insidente, at ang mga bangkay ng mga biktima ay inilipat sa forensic medical center.
Sinimulan na ng mga lokal na awtoridad ang imbestigasyon upang matukoy ang eksaktong sanhi ng aksidente.
