Walang kapantay na babala mula sa Imam ng Haram ni Hazrat Zaynab (S) ukol sa patuloy na pag-atake sa mga Shia sa rehiyon ng Zaynabiyah, Damascus

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagbigay ng matinding babala si Sheikh Adham Khatib, Imam at tagapagsalita ng Friday prayer sa Haram ni Hazrat Zaynab (S), ukol sa patuloy na paglabag sa karapatan ng mga Shia sa rehiyon ng Zaynabiyah sa Damascus. Kanyang itinuro ang mga paglabag na ito sa mga indibidwal na umano’y konektado sa pamahalaan ng Julani.
Binatikos ni Sheikh Khatib ang mga insidente ng pag-agaw ng mga bahay, sapilitang pagpapaalis sa mga residente, at pagnanakaw ng kanilang ari-arian gamit ang mga gawa-gawang dahilan na walang batayang legal o relihiyoso. Aniya, ang mga ito ay isinasagawa sa ilalim ng banta ng armas, kalakip ang pang-iinsulto at kawalang-galang sa mga mamamayan.
Dagdag pa niya, kabilang sa mga pag-atake ay ang paghahagis ng granada sa mga bahay at sasakyan, paglikha ng takot, pangingikil ng malaking halaga, at pamimilit sa mga tao na lisanin ang kanilang tahanan. Kadalasan, ang mga ito ay sinasamahan ng mga mapanirang pananalitang sektaryan.
Tinuligsa rin niya ang kawalan ng aksyon ng mga puwersang panseguridad, at nagtanong:
“Saan nanggagaling ang mga granadang ito? Dapat ba ang ganitong uri ng armas ay nasa kamay ng mga sibilyan? At kung ginagamit na ito, nasaan ang mga puwersang panseguridad upang tumugon?”
Binigyang-diin niya na kung kahit isang porsyento ng mga gawaing ito ay isinagawa ng isang tagasunod ng AhlulBayt (AS), agad itong haharapin ng mga awtoridad.
Tinukoy din ni Sheikh Khatib na si Ahmad al-Shara, pinuno ng pansamantalang pamahalaan ng Syria, ay nangakong magbibigay ng seguridad sa lahat ng sektor ng lipunan at igagalang ang kanilang mga relihiyoso at kultural na katangian. Kaya’t ang mga paglabag na ito ay malinaw na pagsuway sa mga utos ng pamahalaan.
Muli niyang hiniling sa mga institusyong panghukuman at panseguridad ng pamahalaan ng Julani na protektahan ang mga miyembro ng Shia community sa Syria mula sa mga aksyong nagbabanta sa kapayapaan ng bansa. Aniya, tungkulin ng pamahalaan na ipagtanggol ang lahat ng mamamayan nang pantay-pantay ayon sa batas, at pangalagaan ang kanilang buhay, dangal, at ari-arian—anuman ang pagkakakilanlan ng lumalabag.
Ibinunyag din niya na dati nang iniulat ang mga paglabag na ito sa pamahalaan ng Julani, sa pamamagitan ng mga opisyal na liham at verbal na komunikasyon, ngunit wala pa ring tugon.
Sa huli, nanawagan si Sheikh Khatib sa pamahalaan ng Julani na gampanan ang tungkulin nito sa pagbibigay-proteksyon sa lahat ng mamamayan ng Syria, saan mang panig ng bansa, at itaguyod ang ugnayang batay sa karapatan at tungkulin sa pagitan ng estado at ng mamamayan.
…………
328
Your Comment