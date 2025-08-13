Eslami: Dapat kondenahin ng IAEA ang rehimeng Zionista sa pagpatay sa mga Iranian nuclear scientists

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nanawagan si Mohammad Eslami, Pangalawang Pangulo ng Iran at Pinuno ng Iranian Atomic Energy Organization, sa International Atomic Energy Agency (IAEA) na mahigpit na kondenahin ang rehimeng Zionista dahil sa pagpatay sa mga Iranian nuclear scientists na hindi kabilang sa anumang organisasyong militar.
Sa kanyang talumpati sa isang seremonya para sa Araw ng mga Mamamahayag, na dinaluhan nina Behrouz Kamalvandi (tagapagsalita ng Atomic Energy Organization) at Mohammad Kalzari (Kalihim ng Government Media Council), binigyang-diin ni Eslami na ang mga akusasyon ng Israel laban sa nuclear program ng Iran ay isang taktika upang pigilan ang pag-unlad ng sambayanang Iranian.
Pinuri niya ang mga martir ng media, mga martir ng agham nukleyar, at mga martir ng ipinataw na digmaan. Aniya, ang layunin ng paggunita sa Araw ng mga Mamamahayag ay ang pagtatanggol sa katotohanan at pagpapahayag ng transparency, habang ginagamit ng mga kriminal ng panahon—lalo na ang rehimeng Zionista—ang media upang baluktutin ang katotohanan.
Binigyang-diin ni Eslami ang kahalagahan ng tamang naratibo bilang panangga laban sa mga kasinungalingan ng rehimeng Zionista. Aniya, ang mga institusyong konektado sa Israel ay nagpapalaganap ng ideya na ang pag-atake sa mga nuclear facility ng Iran ay para sa seguridad ng sangkatauhan, ngunit ito ay isang mapanlinlang na kwento na pinaniniwalaan ng mga hindi nakakaalam.
Tinuligsa rin niya ang Israel sa paggamit ng impluwensya sa IAEA, sa kabila ng hindi pagiging kasapi nito sa Non-Proliferation Treaty (NPT) at sa Safeguards Agreement. Aniya, ginagamit ng Israel ang impormasyong nakukuha mula sa ahensya upang isagawa ang mga masamang gawain sa rehiyon, sa tulong ng Estados Unidos.
Ibinunyag ni Eslami na sa loob ng 12 araw ng digmaan, ilang pasilidad na nasa ilalim ng patuloy na inspeksyon ng IAEA ay inatake ng Israel gamit ang mga missile at granada, sa kabila ng presensya ng 130 internasyonal na tagainspeksyon.
Binigyang-diin niya na walang ulat mula sa mga internasyonal na institusyon na nagsasabing lumabag ang Iran sa mga kasunduan sa nakaraang mga taon. Aniya, ang mga akusasyon ng Israel ay walang batayan at layunin lamang na pigilan ang mapayapang nuclear program ng Iran.
Tinuligsa ni Eslami ang “double standards” ng mga makapangyarihang bansa at ang kanilang pagsisikap na hadlangan ang Iran sa pagpasok sa mga advanced na larangan ng agham. Aniya, ang mga krimeng ginagawa sa Palestine ay nagpapakita ng tunay na mukha ng mga ito, at ang paglabag sa Charter ng United Nations ay patunay na ang batas ng kagubatan ang umiiral sa mundo.
Dagdag pa niya, ang industriyang nukleyar ay mahalaga sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga Iranian. Kung hindi mamumuhunan sa agham at teknolohiya, mawawala ang mga kabataang may talento. Kaya’t kailangang kumilos nang matalino at masigla laban sa mga baluktot na naratibo. Malaki ang papel ng media at mga mamamahayag sa pagtataguyod ng tamang kwento.
Ang digmaan ay digmaan ng kalooban; ang mawalan ng moral ay matatalo sa digmaan
Sa parehong seremonya, sinabi ni Behrouz Kamalvandi na ang media ay maaaring maging kasing-epektibo ng isang puwersang militar. Aniya, dumaan sila sa mahirap na panahon sa loob ng 12 araw, at upang tuluyang mawala ang banta, kailangang maging handa at matuto mula sa nakaraan.
Binigyang-diin niya na ang industriyang nukleyar ng Iran ay may malalim na ugat at hindi kailanman mawawala. Aniya, mula ngayon, ang digmaan ay digmaan ng kalooban—at ang mawalan ng moral ay matatalo.
……………..
328
Your Comment