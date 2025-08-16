Pagdalo ng 21 Milyong Pilgrimo sa Arbaeen Ngayong Taon Ayon sa Estadistika ng Banal na Dambana ni Abbas

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Banal na Dambana ni Abbas ay nag-anunsyo na, gamit ang isang elektronikong sistema ng pagbibilang na nakabase sa artificial intelligence, naitala ang pagdalo ng mahigit 21 milyong pilgrimo sa seremonya ng Arbaeen 1447.
Ayon sa ulat ng International News Agency ng AhlulBayt (AS) — ABNA — iniulat ng Banal na Dambana ni Abbas na ang bilang ng mga lumahok sa seremonya ng Arbaeen ni Imam Hussein (AS) ngayong taon ay umabot sa 21,103,524 katao.
Ang estadistikang ito ay nakolekta gamit ang elektronikong sistema ng pagbibilang na nakabase sa AI, na nagrekord ng pagpasok ng mga pilgrimo mula sa limang pangunahing ruta patungong Karbala.
Ayon sa mga opisyal ng Banal na Dambana ni Abbas, ang sistemang ito ay aktibo na sa loob ng sampung magkakasunod na taon, at kinokolekta ang datos sa real-time mula sa mga rutang:
Baghdad–Karbala
Baghdad–Al-Jamaliya
Najaf–Karbala
Babil–Karbala
Husayniyah–Karbala
Sa pahayag ng Banal na Dambana ni Abbas, sinabi nila:
“Ipinapaabot namin ang aming pakikiramay sa Imam Mahdi (AJ), sa mga dakilang marja, at sa sambayanang Islamiko sa okasyon ng Arbaeen ni Imam Hussein (AS). Nawa’y ibalik ng Kataas-taasang Diyos ang mga pilgrimo sa kanilang mga bayan nang ligtas at may tinanggap na mga gawa.”
