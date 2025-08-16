  1. Home
  2. serbisyo
  3. Gitnang-silangan

Libu-libong Dayuhang Mandirigma Humihiling ng Pagkamamamayan mula sa Pamahalaan ni Al-Jolani

16 Agosto 2025 - 09:17
News ID: 1717058
Libu-libong Dayuhang Mandirigma Humihiling ng Pagkamamamayan mula sa Pamahalaan ni Al-Jolani

Libu-libong dayuhang mandirigma na lumahok sa digmaan sa Syria ay nagsumite ng liham sa pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Abu Muhammad al-Jolani, pinuno ng Hay'at Tahrir al-Sham, upang humiling ng pagkamamamayan at karapatang magkaroon ng pasaporteng Syrian.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-   Libu-libong dayuhang mandirigma na lumahok sa digmaan sa Syria ay nagsumite ng liham sa pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Abu Muhammad al-Jolani, pinuno ng Hay'at Tahrir al-Sham, upang humiling ng pagkamamamayan at karapatang magkaroon ng pasaporteng Syrian.

Iniulat ng Reuters na libu-libong dayuhang mandirigma na lumahok sa digmaan sa Syria ay nagsumite ng opisyal na kahilingan para sa

Sa isang liham na ipinadala noong Huwebes sa Ministry of Interior ng Syria, sinabi ng mga mandirigma:

"Matapos ang aming pakikilahok sa pagsuporta sa mga oposisyon laban sa dating rehimen na humantong sa pagbagsak ni Bashar al-Assad, kami ay karapat-dapat sa pagkamamamayan."

Ang liham ay naglalaman ng kahilingan para sa:

Pagkamamamayan ng Syria

Karapatang magkaroon ng pasaporte

Kakayahang manirahan, magkaroon ng lupa, at makapaglakbay

Ang taong nagsumite ng liham sa Ministry of Interior ay si Bilal Abdul Kareem, isang kilalang personalidad sa hanay ng mga dayuhang ekstremista sa Syria.

Si Abdul Kareem ay isang Amerikanong komedyante na naging military journalist, at naninirahan sa Syria mula pa noong 2012.

Sa isang panayam sa Reuters, sinabi ni Abdul Kareem na ang petisyon para sa pagkamamamayan ay nakatuon sa libu-libong dayuhan mula sa higit sa labindalawang bansa.

Ayon sa ahensya, kabilang sa mga mandirigmang ito ang mga mula sa:

Egypt

Saudi Arabia

Lebanon

Pakistan

Indonesia

Maldives

United Kingdom

Germany

France

United States

Canada

At iba pang may lahing Chechen at Uyghur

Marami sa mga mandirigmang ito o kanilang pamilya ay walang balidong legal na dokumento, at ang ilan ay pinagkaitan ng kanilang orihinal na pagkamamamayan.

Marami rin sa kanila ang natatakot sa mahabang pagkakakulong o maging sa parusang kamatayan sa kanilang mga bansang pinagmulan.

…………..

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha