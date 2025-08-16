Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Libu-libong dayuhang mandirigma na lumahok sa digmaan sa Syria ay nagsumite ng liham sa pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Abu Muhammad al-Jolani, pinuno ng Hay'at Tahrir al-Sham, upang humiling ng pagkamamamayan at karapatang magkaroon ng pasaporteng Syrian.
Iniulat ng Reuters na libu-libong dayuhang mandirigma na lumahok sa digmaan sa Syria ay nagsumite ng opisyal na kahilingan para sa
Sa isang liham na ipinadala noong Huwebes sa Ministry of Interior ng Syria, sinabi ng mga mandirigma:
"Matapos ang aming pakikilahok sa pagsuporta sa mga oposisyon laban sa dating rehimen na humantong sa pagbagsak ni Bashar al-Assad, kami ay karapat-dapat sa pagkamamamayan."
Ang liham ay naglalaman ng kahilingan para sa:
Pagkamamamayan ng Syria
Karapatang magkaroon ng pasaporte
Kakayahang manirahan, magkaroon ng lupa, at makapaglakbay
Ang taong nagsumite ng liham sa Ministry of Interior ay si Bilal Abdul Kareem, isang kilalang personalidad sa hanay ng mga dayuhang ekstremista sa Syria.
Si Abdul Kareem ay isang Amerikanong komedyante na naging military journalist, at naninirahan sa Syria mula pa noong 2012.
Sa isang panayam sa Reuters, sinabi ni Abdul Kareem na ang petisyon para sa pagkamamamayan ay nakatuon sa libu-libong dayuhan mula sa higit sa labindalawang bansa.
Ayon sa ahensya, kabilang sa mga mandirigmang ito ang mga mula sa:
Egypt
Saudi Arabia
Lebanon
Pakistan
Indonesia
Maldives
United Kingdom
Germany
France
United States
Canada
At iba pang may lahing Chechen at Uyghur
Marami sa mga mandirigmang ito o kanilang pamilya ay walang balidong legal na dokumento, at ang ilan ay pinagkaitan ng kanilang orihinal na pagkamamamayan.
Marami rin sa kanila ang natatakot sa mahabang pagkakakulong o maging sa parusang kamatayan sa kanilang mga bansang pinagmulan.
…………..
328
Your Comment