2 Sugatan sa Pamamaril Malapit sa Isang Mosque sa Sweden

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniulat ng Swedish police na dalawang tao ang nasugatan sa isang insidente ng pamamaril malapit sa isang mosque sa lungsod ng Örebro.
Ayon sa pahayag ng pulisya ngayong Biyernes, naganap ang pamamaril sa paligid ng mosque sa Örebro, at dalawang indibidwal ang nagtamo ng sugat.
Pinaghihinalaan ng mga awtoridad na may kaugnayan ang insidente sa mga kriminal na grupo.
Isang tagapagsalita ng pulisya ang nagsabi sa Reuters na dinala sa ospital ang mga sugatan, ngunit tumanggi siyang magbigay ng detalye tungkol sa kalubhaan ng kanilang mga sugat.
Itinuturing ng pulisya ang insidente bilang pagtangkang pagpatay, at kasalukuyang hinahanap ang isang suspek.
Wala pang naaresto kaugnay ng insidente.
Sa loob ng mahigit isang dekada, nahaharap ang Sweden sa pagtaas ng karahasan na may kaugnayan sa mga gang, at ayon sa mga mananaliksik, maaaring bahagi ng pattern na ito ang pamamaril.
Sa isang pahayag, sinabi ng pulisya ng Sweden:
"Batay sa kasalukuyang kalagayan at mga detalye ng pamamaril sa Örebro, malaki ang posibilidad na may kaugnayan ito sa mga kriminal na network."
Ang lungsod ng Örebro, na matatagpuan 200 kilometro sa kanluran ng Stockholm, ay naging saksi noong Pebrero sa isang nakamamatay na pamamaril kung saan 10 estudyante at guro ang nasawi.
Ang insidenteng iyon ang pinakamalalang mass shooting sa kasaysayan ng Sweden batay sa bilang ng mga biktima.
Ang salarin ay isang dating estudyante na kalaunan ay nagpakamatay.
Sa imbestigasyon, walang malinaw na motibo ang natukoy, at hindi siya konektado sa mga gang o kriminal na grupo.
…………
328
Your Comment