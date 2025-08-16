Milyun-milyong Pilgrimo mula sa 140 Bansa Dumalo sa Karbala para sa Paggunita ng Arbaeen ni Imam Hussein (AS)

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Humigit-kumulang 4 milyong dayuhang pilgrimo mula sa 140 bansa ang lumahok sa seremonya ng Arbaeen ni Imam Hussein (AS) sa banal na lungsod ng Karbala.
Ngayong Biyernes, ang Karbala ay naging saksi sa isa sa pinakamalaking pagtitipon ng mga pilgrimo mula sa buong Iraq at iba’t ibang panig ng mundo, upang gunitain ang Arbaeen ni Imam Hussein (AS).
Sa kabila ng mahigpit na mga hakbang sa seguridad na ipinatupad ng mga puwersang Iraqi, libu-libong pilgrimo ang nagsimulang maglakad patungo sa mga dambana ni Imam Hussein at ng kanyang kapatid na si Abul-Fadl al-Abbas (AS) mula pa sa madaling araw ng Biyernes.
Sa mga nakaraang araw, isinagawa ang malawakang paghahanda ng mga lokal na awtoridad, serbisyo publiko, at mga ahensyang pangseguridad upang maibigay ang pinakamahusay na serbisyo sa mga pilgrimo.
Ayon sa Ministry of Interior ng Iraq, tinatayang 4 milyong dayuhang pilgrimo mula sa 140 bansa ang dumalo sa seremonya ng Arbaeen ng pagkamartir ni Imam Hussein (AS) sa Karbala.
Ang mga ruta patungo sa Karbala ay naging daan ng milyun-milyong pilgrimo, kung saan maraming mga serbisyo (mawakib) ang nagbigay ng pagkain, tirahan, at medikal na pangangalaga—isang tanawin na nagpapakita ng malalim na espirituwal na koneksyon sa alaala ng Arbaeen.
Para sa seguridad, iba’t ibang puwersang pangseguridad ang nakatalaga upang protektahan ang mga pilgrimo, habang ang Ministry of Transport ay nagsagawa ng mga hakbang upang matiyak ang maayos na daloy ng mga tao patungo at pabalik mula sa Karbala.
Ang paggunita ng Arbaeen ay isang natatanging okasyon sa mundo ng Islam, na higit pa sa relihiyosong aspeto—ito ay naging isang panlipunan at kultural na kaganapan na nagbubuklod sa mga Muslim batay sa mga halaga ng pagkakaisa at pakikiisa, at nagpapakita ng patuloy na katapatan sa landas ng AhlulBayt (AS).
