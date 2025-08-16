Martsa ng Arbaeen: Epiko ng Pananampalataya, Pagkakaisa, at Pagtutol sa Pang-aapi

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang martsa ng Arbaeen ngayong taon ay nakapagtala ng hindi pa nagagawang dami ng mga pilgrimo mula sa iba’t ibang panig ng mundo.
Bitbit ng mga pilgrimo ang panawagan: “Kami ay nananatili sa pangako”, habang paulit-ulit nilang sinasambit ang “Labbaik Ya Hussain” na tila isang walang hanggang awit ng kalayaan.
Karbala: Tagpuan ng mga Umiibig
Malugod na tinanggap ng banal na lungsod ng Karbala ang mga pusong uhaw sa pag-ibig at pananampalataya mula sa lahat ng dako.
Ang landas mula Najaf patungong Karbala ay naging isang puting pahina kung saan isinulat ng mga pilgrimo ang pinakamagagandang kwento ng pananampalataya at katapatan.Mga Pilgrimong Irani
Dumalo ang mga Irani sa napakaraming bilang, kalalakihan at kababaihan, bata at matanda.
Dala nila ang diwa ng Rebolusyong Islamiko at ang alaala ng mga martir, nakikiisa sa kanilang mga kapatid na Iraqi.
Malawak ang pakikilahok ng publiko sa tagumpay ng Iran laban sa ipinataw na digmaang Zionista.
Palestina at Gaza: Tinig ng Katotohanan
Ang usapin ng Palestina ay naging tampok sa martsa ngayong taon.
Itinaas ng mga pilgrimo ang mga bandila ng Palestina at mga larawan ng mga martir ng resistensya tulad nina Qassem Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandis, at Sayyed Hassan Nasrallah.
Ang mga prosisyon, lalo na ang “Mawkib ng Panawagan ng Al-Aqsa”, ay pinalamutian ng mga larawan ng mga batang martir mula sa Gaza, na tila si Imam Hussain (AS) mismo ang sumasalubong sa kanilang mga kaluluwang dalisay.
Pagkakaisa ng Ummah
Nawala ang lahat ng pagkakaiba-iba: Iraqi, Irani, Lebanese, Pakistani, Kuwaiti, Indian, at iba pa—lahat ay magkasamang naglakad.
Ibinahagi nila ang luha, ngiti, at dangal, ipinapakita na ang Karbala ay nananatiling sagisag ng walang hanggang pagkakaisa.
Mga Tinig ng Pilgrimo
Fatemeh, estudyanteng Irani: “Pumunta ako sa Karbala upang muling ipanata ang aking pangako kay Imam Hussain at ipanalangin ang Gaza. Bawat hakbang ay paalala ng sakripisyo ng mga martir.”
Ali, binata mula Baghdad: “Ito na ang ika-sampung taon ko sa Arbaeen. Pinaka-nakakaantig sa akin ang mga batang may dalang bandila ng Palestina.”
Hassan, batang Lebanese: “Sabi ng tatay ko, nag-alay si Imam Hussain para sa katotohanan. Gusto kong maging tulad ng mga martir na nagtatanggol sa Palestina.”
Hajj Mohammad, retiradong empleyado mula Bahrain: “Mahigit 15 taon na akong dumadalo sa Arbaeen. Ngayon, mas malinaw ang mensahe: Walang puwang ang mga Zionista sa lupa ng Palestina.”
Kabutihang-loob ng mga Iraqi
Binuksan ng mga Iraqi ang kanilang mga tahanan at puso sa mga pilgrimo.
Hindi lamang pagkain ang inihain sa mga prosisyon—nagbigay din sila ng mga aral ng sakripisyo at pagbibigay.
Nagsikap ang pamahalaan ng Iraq sa pagpapabuti ng imprastruktura at serbisyo, upang masiguro ang maayos na daloy ng mga tao.
Arbaeen: Paaralan ng mga Malaya
Taon-taon, pinatutunayan ng Arbaeen na ito ay higit pa sa isang okasyon—ito ay isang paaralan na humuhubog ng mga henerasyong may pananampalataya at kalayaan.
Isang malinaw na mensahe sa mga mapang-api: Ang Ummah ay buhay, at ang puso nito ay tumitibok sa Karbala.
“O aming mahal na Imam Hussain (AS), narito ang iyong mga umiibig mula sa lahat ng panig, dala ang iyong pag-ibig sa kanilang puso, ang aral ng iyong rebolusyon sa kanilang isipan, at ang pangakong sila’y maglalakbay sa iyong landas hanggang sa ang bawat banal na lupa ay mapalaya. Kami ay nananatili sa pangako.
…………….
328
Your Comment