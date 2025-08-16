Bagong Detalye sa Mekanismo ng Pagbibilang ng mga Pilgrimo sa Arbaeen

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinaliwanag ng Kagawaran ng Komunikasyon at Seguridad ng Impormasyon ng Banal na Dambana ni Abbas ang mga bagong detalye tungkol sa mekanismo ng pagbibilang ng mga pilgrimo sa Arbaeen ngayong taon.
Engineer Karar Shaker, tagapamahala ng sistema ng pagbibilang, ay nagsabi sa opisyal na website na ang dambana ay may dalawang sistema ng pagbibilang:
Panloob na kamera para sa mga pumapasok sa dambana ni Abul-Fadl al-Abbas (AS), aktibo mula 1 hanggang 9 Safar.
Panlabas na kamera, inilagay mula 9 Safar hanggang sa pagtatapos ng Arbaeen, na konektado sa central system ng dambana.
Ang mga kamera ay gumagamit ng artificial intelligence (AI) upang:
Bilangin ang mga taong naglalakad patungo sa Karbala.
Bilangin ang mga sasakyan, kasama ang kakayahang kilalanin ang uri, laki, at bilang ng pasahero.
Ang mga kamera ay nakapuwesto sa 5 pangunahing ruta ng mga pilgrimo:
Najaf
Babil
Baghdad
Al-Jamaliya
Al-Husayniyah
Ang proseso ng pagbibilang ay tumatagal hanggang 20 Safar, 12:00 ng tanghali, pagkatapos ay isinusumite ang final statistics sa General Secretariat ng Dambana ni Abbas para sa opisyal na pag-aanunsyo.
Itinuturing ng Dambana ni Abbas ang sarili bilang opisyal na ahensya na responsable sa pagbibilang ng mga pilgrimo gamit ang makabagong teknolohiya at advanced camera systems.
Ayon kay Qasim Al-Yasari, pinuno ng Konseho ng Lalawigan ng Karbala, inaasahang aabot sa 22–23 milyong pilgrimo ang dumalo sa Arbaeen ngayong taon.
