Bagong Pangako ng Taliban: Pagbubukas ng mga Paaralan para sa Kababaihan Nakadepende sa "Relihiyosong Pahintulot"

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Zabihullah Mujahid, tagapagsalita ng Taliban, ay naghayag na patuloy ang kanilang gawain para sa paglabas ng isang “eksaktong relihiyosong pahintulot” upang muling buksan ang mga paaralan at unibersidad para sa mga babae—isang usapin na nananatiling malabo matapos ang apat na taong pagbabawal sa edukasyon para sa kababaihan.
Sinabi ni Mujahid kahapon na isinasagawa pa rin ang mga pagsisikap upang makuha ang “eksaktong relihiyosong pahintulot” para sa pagbubukas ng mga institusyong pang-edukasyon para sa mga babae.
Binanggit niya na ang kalinisan, pagsusuot ng hijab, at paraan ng paglalakbay ng mga babae ay mga pangunahing paksa ng diskusyon sa hanay ng mga relihiyosong iskolar. Hangga’t hindi sila kumbinsido, walang pinal na desisyon ang gagawin.
Sa isa pang bahagi ng kanyang pahayag, tinukoy ni Mujahid ang pagbabago sa estruktura ng pamahalaan ng Taliban, kung saan aalisin ang titulong “tagapamahala” mula sa gabinete.
Ayon sa kanya, ang hakbang na ito ay para mapabuti ang kahusayan at mapalawak ang serbisyo ng pamahalaan. Mula ngayon, ang Taliban ay magsisilbi sa mamamayan nang may “buong responsibilidad.”
Tungkol naman sa pagkilala ng pandaigdigang komunidad sa Taliban, sinabi ni Mujahid na ang kasalukuyang problema ay bunga ng mga patakarang pandigma ng mga dayuhang kapangyarihan laban sa Afghanistan.
Ipinahayag din niya na bukas ang pamahalaan ng Taliban para sa mga kwalipikado at may dedikasyon, kahit pa wala silang dating ugnayan sa grupo.
Gayunpaman, ayon sa mga tagamasid, hindi pa rin natutupad ang paulit-ulit na pangako ng Taliban na muling buksan ang mga paaralan para sa kababaihan sa nakalipas na apat na taon.
Hanggang ngayon, milyon-milyong batang babae sa Afghanistan ang nananatiling walang access sa pangunahing karapatang pang-edukasyon, at ang pangakong “relihiyosong pahintulot” ay mas mukhang isang palusot upang ipagpatuloy ang pagbabawal sa edukasyon ng kababaihan kaysa isang tunay na solusyon.
…………….
328
Your Comment