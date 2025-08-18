+ Video Nohe ng Zaire Jamandeh: Hinagpis ng mga Afghan na Nahadlangan sa Arbaeen

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang nohe na pinamagatang "نماهنگ افغانستانی زائر جامانده" (Afghan Zaire Jamandeh) na inawit ni Samiullah Rashidi ay isang masakit na salaysay mula sa mga pusong nasaktan—mga Shia mula sa Afghanistan na ngayong taon ay hindi nakadalo sa banal na Arbaeen sa Karbala dahil sa mahigpit na patakaran at mga problemang administratibo.
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), sa paglapit ng Arbaeen, inilabas ang نماهنگ افغانستانی زائر جامانده | نوحه اربعینی با صدای سمیع الله ... na iniaalay sa mga Afghan pilgrims na, sa kabila ng kanilang matinding pananabik at pagmamahal, ay hindi nakarating sa dambana ni Imam Hussain (AS) ngayong taon.
Ang awitin ay puno ng lungkot, pangungulila, at daing mula sa mga pusong umiibig na bumabati sa Arbaeen mula sa malayo habang lumuluha sa sakit ng pagkakahiwalay.
Para sa mas emosyonal na pagdama, panoorin ang نماهنگ زائر جامانده | کربلایی سمیع الله رشیدی | نماهنگ افغانستانی na nagpapakita ng damdamin ng mga pilgrim na hindi nakasama sa paglalakbay.
Ang paglabas ng awitin ay kasabay ng sitwasyong libu-libong Shia mula sa Afghanistan ang hindi nakabiyahe patungong Karbala dahil sa mga limitasyong administratibo, quota system, at kakulangan sa maayos na pamamahala sa pag-isyu ng visa mula sa Iran at Iraq.
Ang ganitong kalagayan ay nagdulot ng matinding kritisismo mula sa komunidad ng mga Afghan, isang komunidad na palaging aktibo sa mga relihiyosong okasyon mula sa Muharram at Safar hanggang sa pagtatanggol sa mga dambana ng AhlulBayt (AS).
Ang “Zaire Jamandeh” ay hindi lamang isang nohe—ito ay tinig ng tahimik na protesta mula sa mga taong matagal nang nakararanas ng diskriminasyon at limitasyon, at ngayon ay nadagdagan pa ng pangungulila sa Karbala.
