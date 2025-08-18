Pagkakaisa at Pambansang Solidaridad: Susi sa Kapayapaan ng Pakistan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kasunod ng tumitinding kawalan ng seguridad sa mga lalawigan ng Khyber Pakhtunkhwa at Balochistan, binigyang-diin ni Allama Syed Ahmad Iqbal Rizvi na ang tanging paraan upang maitaguyod ang isang mapayapa at matatag na Pakistan ay sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga Muslim at pambansang pagkakabuklod. Nanawagan din siya sa pamahalaan na magsagawa ng konkretong aksyon laban sa mga tagasuporta ng terorismo.
Sa gitna ng lumalalang sitwasyong pangseguridad sa Khyber Pakhtunkhwa at Balochistan, isang kumperensyang inorganisa ng Awami National Party ang ginanap. Dumalo rito ang mga lider ng iba't ibang partidong pampulitika at relihiyoso sa Pakistan.
Sa kanyang talumpati, sinabi ni Hujjatul Islam Syed Ahmad Iqbal Rizvi, Pangalawang Tagapangulo ng Majlis Wahdat-e-Muslimeen Pakistan, na ang interfaith unity at pambansang pagkakaisa ay mahalaga upang labanan ang kawalan ng seguridad.
“Ang terorismo at kawalan ng seguridad ay sumasaklaw sa buong bansa, ngunit ang mga mamamayan ng Khyber Pakhtunkhwa at Balochistan ang pinakamatinding naapektuhan. Panahon na upang lampasan ang partidong pulitika at magsagawa ng kolektibong hakbang upang mapilit ang pamahalaan at mga institusyong may pananagutan na tiyakin ang seguridad ng mamamayan at kumilos laban sa tunay na tagasuporta ng terorismo,” ani Rizvi.
Dagdag pa niya, “Ang pagkakaisa ng mga Muslim at pambansang pagkakabuklod ang tanging pundasyon para sa isang mapayapa at matatag na Pakistan. Isang taon nang sarado ang kalsada sa Parachinar at wala ni isang opisyal ang nagbibigay ng sagot. Dati, sinasabi na ang problema sa Balochistan ay kasing liit ng isang pulis, ngunit ngayon ay kailangan na natin ng tunay na aksyon laban sa mga tunay na kaaway ng bansa—hindi ang pagpilit sa mga inosenteng mamamayan sa ngalan ng operasyong militar.”
