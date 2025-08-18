Reaksyon ng Al-Azhar sa Ilusyong “Greater Israel”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang institusyong Al-Azhar ng Egypt ay mahigpit na kinondena ang mga pahayag ng Punong Ministro ng rehimeng Zionista, Benjamin Netanyahu, tungkol sa konsepto ng “Greater Israel,” at tinawag ang mga ito bilang ilusyon at mapanulsol na pananalita.
Sa isang opisyal na pahayag na inilathala sa platform na X (dating Twitter), sinabi ng Al-Azhar na gamit ang pinakamatitinding salita, kinokondena nito ang mga mapanulsol at hindi katanggap-tanggap na pahayag ng mga opisyal ng rehimeng mananakop tungkol sa ilusyon ng “Greater Israel.” Tinukoy ng institusyon na ang ganitong pananalita ay nagpapakita ng malalim na ugat ng mentalidad ng pananakop.
Binanggit ng Al-Azhar na ang mga ganitong pahayag ay nagpapakita ng ekstremistang ambisyon ng mga mananakop upang kontrolin ang kayamanan ng mga bansa sa rehiyon at tuluyang lamunin ang natitirang bahagi ng Palestina.
Dagdag pa ng Al-Azhar, ang mga ilusyon sa pulitika ay hindi kailanman magbabago sa katotohanan. Sa halip, ito ay isang anyo ng pananakot at panlilinlang upang ilihis ang pansin mula sa mga krimen, pagpatay, at genocide na isinasagawa ng mga mananakop sa Gaza—na layong burahin ang Palestina mula sa mapa ng mundo.
Binigyang-diin ng Al-Azhar na ang mga ganitong ilusyon ay hindi nagbibigay ng anumang lehitimasyon sa mga mananakop upang kontrolin kahit isang pulgada ng lupa ng Palestina. Ang Palestina ay isang lupang Arabo-Islamiko, at ang pagbaluktot ng katotohanan ukol dito ay hindi kailanman magiging madali o katanggap-tanggap.
Sa pagtatapos ng pahayag, mariing tinutulan ng Al-Azhar ang mga ekstremistang relihiyosong naratibo na paulit-ulit ginagamit ng mga mananakop upang subukan ang katatagan ng mga bansa at mamamayan sa rehiyon. Nanawagan ito sa lahat ng bansang Arabo at Islamiko na magkaisa laban sa ganitong pananakot na nagbabanta sa pagkakaisa ng mga bansa at sa katatagan ng rehiyon.
Matatandaang noong nakaraang linggo, sa isang panayam sa telebisyon, sinabi ni Netanyahu na pakiramdam niya ay may historikal at espirituwal siyang misyon na may kaugnayan sa pananaw ng “Greater Israel.”
