Nabih Berri: Hindi Maipapatupad ang Desisyon ng Gobyerno ng Lebanon sa Monopolyo ng Armas sa Kasalukuyang Porma

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Nabih Berri, Tagapangulo ng Parlamento ng Lebanon, ay binigyang-diin ang pangangailangan ng dayalogo tungkol sa monopolyo ng armas sa kamay ng estado, at sinabi na ang desisyon ng gobyerno sa kasalukuyang anyo nito ay hindi maipapatupad.
Sa isang panayam sa Al Arabiya, sinabi ni Berri na nais niyang makipag-usap tungkol sa desisyon ng gobyerno na limitahan ang pag-aari ng armas, ngunit binigyang-diin niya na ang kasalukuyang porma ng resolusyon ay hindi praktikal.
Ipinahayag din niya na nakatakda siyang makipagpulong kay Tom Barrack, ang Amerikanong sugo, ngunit wala siyang planong magbigay ng anumang mungkahi sa nasabing pagpupulong.
Dagdag pa ni Berri, hangga’t patuloy na tumatanggi ang rehimeng Zionista na tuparin ang mga kasunduan sa tigil-putukan, anumang desisyon hinggil sa Hezbollah ay hindi maipapatupad.
Binanggit din niya na mula nang ipatupad ang tigil-putukan, hindi pa nagpapaputok ng kahit isang bala ang Hezbollah, samantalang ang rehimeng Zionista ay patuloy pa rin sa kanilang mga pag-atake.
Muling iginiit ni Berri na walang pangamba sa pagputok ng digmaang sibil o sa anumang banta sa kapayapaang panloob ng Lebanon.
Sa mga naunang pahayag, binigyang-diin ni Berri ang pangunahing pangangailangan na tutukan ang paglaban sa rehimeng Zionista at sa mga plano nito laban sa buong bansa. Tinutulan niya ang desisyon ng gobyerno hinggil sa armas ng mga grupo ng resistensya, at nagbabala na hindi dapat palitan ng mga alitan sa loob ng bansa ang pangunahing layunin ng pagtutol sa pananakop.
Si Sheikh Naim Qassem, Kalihim-Heneral ng Hezbollah, ay tinanggihan ang anumang pakikialam ng rehimeng Zionista sa panloob na usapin ng Lebanon tungkol sa armas, at iginiit na “hindi kailanman isusuko ng Hezbollah ang kanilang armas sa kaaway na Israeli.”
Ang mga pahayag na ito ay lumabas sa gitna ng patuloy na mga hamon sa politika at seguridad sa Lebanon. Kaugnay nito, inaasahan ng mga political circles sa Lebanon ang pagdating ng Amerikanong sugo at ng kanyang deputy sa Beirut, dala ang mga bagong ideya kaugnay ng plano sa paghihigpit ng armas.
