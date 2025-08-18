Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa isang independenteng ulat na inilathala ng Council of British Indian Muslims at ng Social Policy Association, ang mga kaguluhan sa Leicester noong 2022 ay ugat sa ekstremismong Hindutva, istrukturang Islamophobia, at kabiguan ng mga patakaran ng pamahalaan.
Ang pananaliksik ay isinagawa batay sa testimonya ng halos 500 Muslim na residente ng Leicester sa mga taong 2023 at 2024, at pinagdudahan ang opisyal na naratibo na nagsasabing ang kaguluhan ay bunga ng “mutual conflict” sa pagitan ng mga Muslim at Hindu.
Ayon sa ulat, ang karahasan ay hindi bunga ng biglaang sagupaan, kundi resulta ng taon-taong pag-uudyok at paglaganap ng ideolohiyang Hindutva. Ilan sa mga iniulat ng mga residente ay:
Mga nasyonalistikong sigaw sa mga lansangan
Mapanulsol na parada sa mga lugar na tinitirhan ng mga Muslim
Pangha-harass sa mga mosque
Pananakit at pananakot sa mga babaeng nakasuot ng hijab
Binibigyang-diin din ng ulat ang malaking papel ng social media at ng tinatawag na “digital ecosystem ng Hindutva” sa pagpapalaganap ng mga Islamophobic na naratibo.
Gayunpaman, nilinaw ng ulat na hindi ang buong komunidad ng Hindu sa Leicester ang dapat sisihin, kundi isang maliit na ekstremistang grupo na nagpakalat ng ideolohiya ng Hindutva at siyang naging sanhi ng tensyon sa lungsod.
Dagdag pa rito, kinumpirma ng ulat na noong nakaraan ay kinilala na ng UK Home Office ang papel ng Hindutva extremism sa mga insidente sa Leicester—ngunit hindi pa ito nabibigyan ng sapat na pansin sa mga programa laban sa ekstremismo.
