Tumitinding Panliligalig at Banta sa mga Muslim sa Pampublikong Lugar sa UK

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa tag-init ng 2025, lumitaw ang mga nakababahalang ulat tungkol sa pagtaas ng panliligalig, pagbabanta, at karahasan laban sa mga Muslim, migrante, at mga taong may kulay sa buong England.
Karamihan sa mga insidente ay naganap sa mga pampublikong lugar tulad ng mga parke at dalampasigan—mga espasyong inaasahang maging lugar ng kapayapaan at pagkakaisa.
Ilan sa mga iniulat na kaso:
Pagpisil sa leeg ng isang amang Muslim sa harap ng kanyang anak sa Prestwich
Pag-video at pag-interrogate sa mga kabataang babaeng Muslim na may hijab sa mga parke
Paulit-ulit na pag-atake sa isang lalaking Sudanese
Pag-uusisa sa mga Kristiyanong Eritrean tungkol sa kanilang pananampalataya at status bilang migrante
Banta ng pagpatay sa mga Muslim mula sa isang indibidwal sa Brighton
Ayon sa mga analyst, ang ugat ng pagtaas ng galit ay matatagpuan sa matagal nang mga patakarang mapanira ng pagkakaisa ng iba’t ibang pamahalaan, pati na rin sa mapanulsol na pagbabalita ng media. Sa nakalipas na 15 taon, ang mga politiko at media mula sa kanan ay nagpalaganap ng Islamophobia at rasismo, na siyang nag-normalisa sa diskriminasyon.
Nagbabala ang mga eksperto na lalo nang dapat mag-ingat ang mga Muslim, lalo na ang mga pamilya, sa panahon ng bakasyon. Inirerekomenda ang:
Paglalakad o pagpunta sa pampublikong lugar nang may kasama o grupo
Pagiging alerto sa paligid
Pag-uulat sa pulisya ng anumang insidente ng pagbabanta o diskriminasyon.
