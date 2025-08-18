Gutom Bilang Kasangkapan ng Torture: Ulat ng Amnesty International sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa Amnesty International, ang mga hakbang ng rehimeng Israeli sa nakalipas na 22 buwan, kabilang ang pagkakakulong ng Gaza Strip at malawakang pagharang sa mga pangunahing pangangailangan ng mga residente, ay bahagi ng sistematikong torture at sinadyang pag-gutom sa mga Palestino.
Sa ulat ng AhlulBayt News Agency (ABNA), binigyang-diin ng Amnesty International na ang mga patakarang ito ay sinasadyang ipinatupad upang sirain ang mga Palestino, at bahagi ng patuloy na krimen ng genocide laban sa kanila.
Ayon kay Erika Guevara, Senior Director ng Research sa Amnesty International:
Nanawagan siya para sa:
• Agarang at walang kondisyong pag-alis ng blockade sa Gaza
• Pagpapatatag ng isang pangmatagalang tigil-putukan
• Pagtigil sa anumang plano ng patuloy na okupasyon o karagdagang pag-atake militar sa rehiyon
Muling iginiit ng Amnesty International na ang mga patakarang ito ay hindi lamang paglabag sa karapatang pantao, kundi kasangkapan ng torture na ginagamit upang pahinain ang kabuhayan, kalusugan, at dignidad ng mga Palestino.
