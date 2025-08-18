Mufti ng Lebanon: “Hindi Dapat Tayo Magpakawala ng Sandata sa Harap ng mga Gutom na Lobo ng Rehiyon”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sheikh Ahmad Qabalan, Mufti ng Ja'fari sa Lebanon, ay nagpadala ng mensahe kay Pangulong Joseph Aoun ng bansa, na naglalaman ng matinding babala laban sa mga pandaigdigang at rehiyonal na puwersang tinawag niyang "gutom na lobo" na nais sirain ang Lebanon.
Binatikos niya ang:
- Pag-uudyok ng kaguluhan ng Amerika at ng rehimeng Zionista
- Mga proyekto ng mga dayuhang bansa na walang pakialam sa mga tao, relihiyon, sekta, o sa Lebanon mismo
Ayon sa Mufti:
“Walang matinong tao ang papayag na tanggalin ang kanyang kapangyarihan sa harap ng mga mababangis na hayop na hindi kailanman nasisiyahan sa pananakop, pang-aabuso, at pagpatay.”
Nanawagan siya na:
- Unahin ang seguridad sa mga prayoridad ng pamahalaan
- Panatilihin ang lakas ng bansa laban sa mga banta ng panlabas na agresyon.
…………..
328
Your Comment