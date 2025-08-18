Israel: Plano ng Kumpletong Pananakop sa Gaza Inaprubahan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Eyal Zamir, Chief of Staff ng militar ng Israel, ay pormal na inaprubahan ang plano para sa kumpletong pananakop ng lungsod ng Gaza noong Linggo ng gabi.
Ayon sa Israel Broadcasting Authority:
• Tinatayang aabot ng apat na buwan ang pagpapatupad ng operasyon kung ito'y sisimulan.
• Gobernong Amerikano ay humiling ng masusing pagsusuri sa mga plano.
Ayon sa ulat:
• Tel Aviv ay nagbigay babala sa mga tagapamagitan na kung Hamas ay hindi babalik sa negosasyon, magsisimula na ang unang yugto ng operasyon.
• Gayunman, aminado ang mga opisyal ng Israel na ang mga banta ay hindi epektibo sa pag-udyok sa Hamas na makipag-usap.
Binanggit din ng mga Zionistang source na:
• Hindi pa tuluyang isinantabi ang posibilidad ng bahagyang kasunduan sa halip na ganap na pananakop.
