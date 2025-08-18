Iran: “Ang Konsepto ng ‘Israel na Dakila’ ay Banta sa Rehiyon at Buong Mundo”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ministry of Foreign Affairs ng Iran ay mariing kinondena ang desisyon ng Israel na sapilitang lumikas sa mga mamamayan ng Gaza at paulit-ulit na itaboy ang mga refugee.
Mga Pangunahing Punto:
• Tinawag ng Iran ang plano ng Israel bilang krimen ng digmaan at krimen laban sa sangkatauhan, na bahagi ng malawakang genocide at pagbura sa identidad ng mga Palestino.
• Binatikos ang konsepto ng "Israel na Dakila" bilang isang mapanganib na ideolohiya na naglalayong sakupin ang malalaking bahagi ng mga Arabong-Islamikong teritoryo.
• Ayon sa Iran, ang mga krimen ng Israel ay pinalalala ng impunity na dulot ng suportang militar at pulitikal ng U.S. at ilang bansang Europeo.
• Nanawagan ang Iran sa mga bansang Islamiko at sa pandaigdigang komunidad na kumilos agad upang itigil ang genocide at sapilitang paglilipat ng populasyon.
Pahayag ng Iran:
…………….
328
Your Comment