Yemen: Hypersonic Missile “Palestine-2” Tumarget sa Lod Airport

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inanunsyo ng Armed Forces ng Yemen ang matagumpay na pag-atake sa Lod Airport sa okupadong Yafa gamit ang isang hypersonic ballistic missile na tinatawag na “Palestine-2.”
Detalye ng Operasyon:
Ayon sa pahayag, tumama ang missile sa target nang matagumpay, na nagdulot ng paglikas ng libu-libong Israeli settlers patungo sa mga silungan.
Itinigil ang operasyon ng paliparan bilang resulta ng pag-atake.
Layunin ng Pag-atake:
Tugon sa genocide at gutom na isinasagawa ng Israel sa Gaza.
Pagkakaisa sa pakikibaka ng mga Palestino at paghihiganti sa mga pag-atake ng Israel sa Yemen.
Pahayag ng Yemen Armed Forces:
Paninindigan:
Nangako ang Yemen na ipagpapatuloy ang kanilang moral, relihiyoso, at makataong tungkulin sa pagtatanggol sa mga Palestino hanggang sa matigil ang agresyon at maalis ang blockade sa Gaza.
……………
328
Your Comment