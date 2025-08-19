86% ng Gaza ay hindi na matirhan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ng Tanggapan para sa Koordinasyon ng Makataong Gawain ng UN noong madaling araw ng Martes na ang mga ospital sa katimugang bahagi ng Gaza Strip ay gumagana nang higit sa doble ng kanilang kapasidad.
Sa isang pahayag, sinabi ng Tanggapan ng UN para sa Koordinasyon ng Makataong Gawain: Ang planong militar ng Israel sa lungsod ng Gaza ay magkakaroon ng mapaminsalang epekto sa kalagayan ng tao. Ang sapilitang paglikas ng daan-daang libong tao ay isang resipe para sa sakuna at maaaring humantong sa sapilitang pagka-displaced.
Iniulat ng Al Jazeera, batay sa pahayag: Kumpirmado ang aming pangako sa paglilingkod sa mamamayan ng Gaza, at kami ay naroroon upang magbigay ng suporta sa lungsod ng Gaza.
Ayon sa organisasyon, halos 86% ng Gaza Strip ay kasalukuyang nasa ilalim ng kautusan ng paglikas o itinuturing na mga sonang militar ng hukbong Israeli. Ipinaliwanag nila: Kailangan namin ng walang hadlang na access sa lahat ng bahagi ng Gaza at ang pagpasok ng mga suplay sa pamamagitan ng lahat ng mga daanan.
Ayon sa ulat, idinagdag pa sa pahayag: Ang mga ospital sa katimugang bahagi ng Gaza Strip ay gumagana nang higit sa doble ng kanilang kapasidad, at ang pagtanggap ng mga pasyente mula sa hilaga ay magkakaroon ng matinding kahihinatnan.
