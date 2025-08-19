Plano ng Israel na Magpadala ng Agarang Tulong sa South Sudan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Habang isinara ng pamahalaang Israeli ang lahat ng daanan patungong Gaza at hinadlangan ang pagpasok ng makataong tulong, inanunsyo ng kanilang Ministri ng Ugnayang Panlabas ang plano nitong magpadala ng agarang tulong sa South Sudan.
Sinabi ng pamahalaang Israeli na balak nitong magpadala ng bagong tulong sa South Sudan—isang bansa na binanggit sa ilang ulat bilang posibleng destinasyon para sa sapilitang paglipat ng mga Palestino mula sa Gaza Strip.
Sa isang pahayag na inilabas ng Army Radio ng Israel, sinabi ng Ministri ng Ugnayang Panlabas na magbibigay ang Israel ng agarang makataong tulong sa South Sudan dahil sa pagkalat ng kolera mula Setyembre 2024.
Iniulat ng opisyal na media ng Israel na nagpasya ang pamahalaan na magpadala ng tulong na kinabibilangan ng mga kagamitang medikal, mga water purification device, at mga food pack sa ilalim ng pangangasiwa ni Gideon Sa’ar, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Israel.
Ang hakbang na ito ay isinagawa habang mula pa noong Marso 2, isinara ng Israel ang lahat ng daanan patungong Gaza, na nagdulot ng matinding taggutom sa rehiyon. Nananatiling nakatambak ang mga trak ng tulong sa mga hangganan, at kakaunti lamang ang pinapayagang makapasok—hindi sapat upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga Palestino.
Isang linggo ang nakalipas, ilang ulat mula sa internasyonal na media ang nagsiwalat na pumayag umano ang pamahalaan ng South Sudan sa paunang kahilingan ng Israel na tanggapin ang mga Palestino mula Gaza kapalit ng mga pamumuhunan. Ngunit agad itong pinabulaanan ng South Sudan at sinabing walang ganoong kasunduan.
Kaugnay nito, bumisita si Sharon Haskel, Deputy Foreign Minister ng Israel, sa Juba noong nakaraang linggo at nakipagkita kay Salva Kiir, Pangulo ng South Sudan. Noong Hulyo 29, bumisita rin si Minister of Foreign Affairs ng South Sudan, Monty Samaia Kumba, sa Jerusalem at nakipagkita kay Gideon Sa’ar. Sa kanyang pagbisita, nagtungo rin siya sa mga Israeli settlement sa hilagang bahagi ng West Bank.
Samantala, mula Oktubre 7, 2023, ang mga pag-atake at pagkubkob ng Israel ay nagresulta sa pagkamatay ng 61,944 Palestino at pagkasugat ng 155,886 katao—kabilang ang maraming kababaihan at bata. Mahigit 9,000 ang nawawala, daan-daang libo ang nawalan ng tirahan, at 258 katao—kabilang ang 110 bata—ang namatay sa taggutom.
Ang South Sudan, na humiwalay sa Sudan noong 2011, ay patuloy na nakararanas ng kawalang-katatagan. Ang digmaang sibil mula 2013 hanggang 2018 sa pagitan ng mga tagasuporta ni Pangulong Salva Kiir at ng kanyang karibal na si Riek Machar ay nagdulot ng pagkamatay ng humigit-kumulang 400,000 katao at paglikas ng 4 milyong mamamayan.
