Pagpupulong nina Haji Mohammad Mohaqiq, Shiite Politiko ng Afghanistan, at Sayyed Ammar al-Hakim

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong umaga ng Sabado, ika-25 ng Agosto 1404, nakipagpulong si Haji Mohammad Mohaqiq kay Sayyed Ammar al-Hakim, pinuno ng National Wisdom Movement ng Iraq, upang talakayin ang mga isyung panrehiyon, ugnayan ng dalawang bansang Islamiko, at ang mga suliranin ng mga Afghan migrant at estudyanteng naninirahan sa Iraq.
Naganap ang pagpupulong bago magtanghali, kung saan nagpalitan ng pananaw ang dalawang panig hinggil sa pinakahuling mga kaganapan sa rehiyon, mga ugnayang pangkaibigan at kapatiran sa pagitan ng Afghanistan at Iraq, pati na rin ang mga usapin kaugnay ng mga migranteng Afghan at mga estudyanteng naninirahan sa Iraq.
Isa sa mahahalagang paksa ng pagpupulong ay ang mga problema sa pag-isyu ng post-Arbaeen visa para sa mga Afghan pilgrim.
Binanggit ng delegasyon mula Afghanistan na ang mga hadlang sa administrasyon at mga bagong limitasyon ay nagdudulot ng matinding pag-aalala sa mga migranteng Afghan at mga pilgrim. Hiniling nila ang pakikipagtulungan ng mga opisyal ng Iraq upang maresolba ang mga problemang ito.
Sa kanyang panig, ipinahayag ni Sayyed Ammar al-Hakim ang kanyang kasiyahan sa pagbisita ng delegasyon mula Afghanistan, at binigyang-diin ang kahalagahan ng ugnayang kapatiran at relihiyoso ng dalawang bansa. Nangako rin siya na bibigyang pansin at tututukan ang mga isyu ng mga migranteng Afghan at estudyante sa Iraq.
Ang pagpupulong ay naganap sa gitna ng sitwasyong maraming Afghan pilgrim ang nabigong makadalo sa Arbaeen pilgrimage sa Karbala ngayong taon, dahil sa mga hindi pagkakaayos sa politika at administrasyon sa Iran at Iraq—isang isyung nagdulot ng malawak na pagkabahala at hindi pagkakasiya sa komunidad ng mga Shiite mula Afghanistan.
