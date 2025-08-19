Pagbisita ni Dr. Pezeshkian sa Blue Mosque ng Yerevan at Pagdarasal Kasama ang mga Mananampalataya

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa kanyang paglalakbay sa Armenia, bumisita si Pangulong Dr. Pezeshkian sa Blue Mosque ng Yerevan, kung saan ininspeksyon niya ang iba't ibang bahagi ng mosque at nakilahok sa pagdarasal ng Maghrib at Isha kasama ang mga mananampalataya.
Ayon sa ulat ng AhlulBayt News Agency (ABNA), noong gabi ng Lunes, ika-27 ng Agosto, sa kanyang opisyal na pagbisita sa Armenia, dumalo si Dr. Pezeshkian sa Blue Mosque ng Yerevan at nagsagawa ng Maghrib at Isha prayers kasama ang mga lokal na mananampalataya.
Ang Blue Mosque ng Yerevan (kilala rin bilang Mosque–School ni Hossein Ali Khan) ay itinayo noong ika-18 siglo (ika-12 siglo sa kalendaryong Hijri) malapit sa makasaysayang pamilihan ng lungsod. Sa kasalukuyan, ito ay bahagi ng isang malawak na gusali na tinatawag na "lumang pamilihan."
Ang mosque ay ipinangalan kay Hossein Ali Khan, ang tagapagtatag nito. Bilang pangunahing mosque ng lungsod, ito ay itinayo noong 1179 Hijri sa halagang 6,000 toman, na pinondohan ni Hossein Ali Khan (mula sa dinastiyang Qajar), gobernador ng Yerevan. Ngayon, ito ay matatagpuan sa sentro ng lungsod.
Mula 1826 hanggang 1912, nanatiling buo ang estruktura at aktibo ang mosque. Subalit, sa paglipas ng panahon, humina ang paligid nito at dahil sa impluwensiya ng komunistang pamahalaan ng Armenia, unti-unting nahinto ang mga aktibidad na panrelihiyon. Noong 1996, nagsimula ang kooperasyon sa pagitan ng Iran at Armenia upang muling buhayin ang mosque, at isinagawa ang restorasyon ng makasaysayang gusaling ito.
Noong 1930, sa tulong ng ilang intelektuwal at may pahintulot mula sa mga opisyal ng gobyerno, ang mosque ay pansamantalang ginawang Natural History Museum at Museum of Yerevan upang mailigtas ito mula sa tuluyang pagkasira.
