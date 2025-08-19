Lihim na Pagpupulong ng Delegasyong Israeli sa Pangulo ng United Arab Emirates

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniulat ng mga mapagkakatiwalaang balita na kamakailan, isang delegasyong Israeli na pinamumunuan ng Ministro ng Estratehikong Ugnayan ng Israel ay lihim na bumisita sa United Arab Emirates (UAE) at nakipagpulong kay Sheikh Mohammed bin Zayed, Pangulo ng bansa.
Ikinumpirma ng mga mapagkukunan na ang delegasyong ito ay pinamunuan ni Ron Dermer, Ministro ng Estratehikong Ugnayan ng Israel, at ang pangunahing paksa ng pagpupulong ay ang sitwasyon sa Gaza.
Bago pa ito, si Yair Lapid, pinuno ng oposisyon ng Israel, ay bumisita rin sa Abu Dhabi at nakipagpulong kay Sheikh Mohammed bin Zayed at kay Sheikh Abdullah bin Zayed, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng UAE. Sa pahayag ni Lapid, binanggit na ang mga pagpupulong ay ginanap sa palasyo ng pangulo ng UAE, kung saan tinalakay ang mga kaganapan sa rehiyon at binigyang-diin ang kahalagahan ng pagbabalik ng lahat ng Israeli prisoners mula sa Gaza.
Samantala, iniulat ng ilang mapagkakatiwalaang pinagmulan na ang Egypt ay nagmungkahi ng bagong plano para sa pagtigil ng digmaan sa Gaza. Ayon sa mga ulat, ang mungkahing ito ay may pagkakatulad sa plano ni Steve Wietkoff, espesyal na sugo ng Estados Unidos para sa Kanlurang Asya, at maaaring magsilbing batayan para sa mas malawak na kasunduan.
Batay sa impormasyong inilabas, ang mga pangunahing punto ng mungkahi ay kinabibilangan ng:
• Pagpapalaya sa 10 buhay na Israeli prisoners
• Paghahatid ng 18 bangkay ng mga nasawing bihag
• Pagpasok ng makataong tulong sa Gaza sa pamamagitan ng mga internasyonal na organisasyon tulad ng UN at Red Cross
• Pagdeklara ng 60-araw na tigil-putukan
• Pagsisimula ng negosasyon para sa ganap na pagtatapos ng digmaan kasabay ng tigil-putukan
Ayon sa ulat ng “i24 News” mula sa Cairo, ipinabatid ng Hamas sa mga tagapamagitan na handa silang tanggapin ang mungkahing ito nang walang anumang pagbabago.
…………
328
Your Comment