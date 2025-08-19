Pagtatayo ng mga Israeli Settlement sa Golan Heights ng Syria

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang grupong tinatawag ang sarili nilang “Mga Pionero ng Bashan” ay pumasok sa rehiyon upang itayo ang isang bagong bayan na tinatawag na Noveh Bashan. Ginamit nila ang kaguluhan sa Syria bilang pagkakataon upang maisakatuparan ang plano.
Hiniling ng grupo sa militar ng Israel na manatili sa lugar nang matagal upang suportahan ang pagtatayo ng bagong settlement. Bagaman iginiit nilang walang opisyal na suporta mula sa pamahalaan, umaasa silang makakamit ito sa hinaharap habang nagpapatuloy ang proyekto.
Isa sa mga miyembro ng grupo ay nagsabi sa Channel 7 ng Israel na mula sa pananaw ng seguridad, tama lamang na pasukin ang mga lugar na inaasahang kukontrolin ng militar ng Israel sa hinaharap.
Kinumpirma ng tagapagsalita ng militar ng Israel ang insidente, at sinabi na ang mga miyembro ng grupo ay pansamantalang inaresto at inilipat sa sinasakop na Palestine. Ayon sa militar, ang kanilang aksyon ay naglalagay sa panganib sa mga sundalong Israeli.
Sa kabila nito, isa pang miyembro ng grupo ang nagsabi sa parehong channel na ang rehiyon ay pag-aari ng mga Hudyo, at binuksan umano ng militar ang hangganan at tinanggap ang kanilang presensya.
Ang hakbang na ito ay kasunod ng pahayag ni Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, noong nakaraang taon—ilang araw matapos bumagsak ang pamahalaan ni Bashar al-Assad—na ang kasunduan ng “disengagement” sa pagitan ng Syria at Israel noong 1974 ay hindi na epektibo. Inutusan niya ang militar na kontrolin ang buffer zone sa Golan Heights.
Sumang-ayon ang gabinete ng Israel sa plano ng pagtatayo ng mga settlement sa Golan Heights bilang bahagi ng estratehiya upang kontrolin ang ilang bahagi ng Syria.
Ayon sa opisina ng Punong Ministro: “Ang pagpapalakas ng settlement sa sinasakop na Golan ay pagpapalakas ng Israel, na mahalaga sa panahong ito.”
Gayunpaman, maraming bansa at internasyonal na organisasyon ang mariing kumondena sa hakbang na ito, at tinawag itong paglabag sa pandaigdigang batas.
