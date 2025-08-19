Nahuli ng mga Pulis ang Lihim na Pasilidad ng Mossad sa Tehran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong ika-19 ng Agosto 2025, iniulat ng Ahensiya ng Balita ng AhlulBayt (ABNA) na matagumpay na natuklasan ng mga puwersa ng seguridad sa Tehran ang isang lokasyon na pinamamahalaan ng Mossad—ang ahensiyang paniktik ng Israel—na naglalaman ng mga kagamitan para sa paggawa ng mga drone.
Mga Detalye ng Operasyon:
Natagpuan ang pasilidad sa Kalye Nosrat, malapit sa Plaza ng Rebolusyon sa gitna ng Tehran.
Ang operasyon ay isinagawa ng Central Police Station ng Tehran, sa tulong ng mga mamamayan.
Nasamsam ang ilang drone at micro-drone mula sa lugar.
Patuloy pa rin ang imbestigasyon upang tukuyin ang lawak ng operasyon at kung sino ang mga sangkot.
Konteksto:
Ang insidenteng ito ay kasunod ng labindalawang araw na digmaan sa pagitan ng Iran at Israel, kung saan ilang pasilidad ng paniniktik ang natuklasan sa tulong ng publiko.
Ipinapakita nito ang aktibong presensya ng Mossad sa loob ng Iran, partikular sa larangan ng teknolohiya ng drone.
