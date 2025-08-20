“Malaking Israel”: Pagbubunyag sa Ilusyong Ugnayan ng Ilang Arab at Muslim sa Rehimeng Siyonista

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Seyyed Jamil Kazem, pinuno ng Al-Wefaq Society sa Bahrain, ay mariing bumatikos sa pahayag ng punong ministro ng rehimeng Siyonista tungkol sa konsepto ng “Malaking Israel.” Ayon sa kanya, ang ideyang ito ay nagpapakita ng ilusyon ng kapayapaan na ipinapakita ng Israel at ng maling paniniwala ng ilang pamahalaang Arab at Muslim tungkol sa tunay na kalikasan ng rehimen.
Binatikos ni Kazem ang mga aksyon ng Israel sa Palestine—kabilang ang pambobomba, blockade, pagpapagutom sa mga sibilyan, at pagsira sa kalikasan—bilang mga krimen ng digmaan, krimen laban sa sangkatauhan, at genocide. Aniya, ang mga ito ay isinasagawa sa tulong ng Amerika, Kanluran, at ilang pamahalaang sunud-sunuran, habang nananatiling tahimik ang pandaigdigang komunidad.
Tinawag niya ang rehimen bilang isang “ganap na kasamaan” at “kanser” na hindi maaaring makasama sa kapayapaan, at dapat itong tuluyang mawala.
