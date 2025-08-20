Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Damdamin ng Kababaihang Iraqi: Mula sa 12-Araw na Digmaan Hanggang sa Pagdating ng Tagapagligtas
Sa taunang paglalakad ng Arba'in ni Imam Husayn (a), maraming kababaihang Iraqi—mula sa mga guro, iskolar, hanggang sa mga ina ng tahanan—ang nagpahayag ng matinding pakikiisa sa Iran, sa Shia leadership, at sa kilusang panrelihiyon at panlipunan ng Ahl al-Bayt (a).
Konteksto ng Arba'in ngayong taon
Ang Arba'in ngayong taon ay may espesyal na diwa dahil sa matagumpay na tugon ng Iran sa agresyon ng rehimeng Siyonista. Maraming kampanya at mga cultural booth mula sa Iran ang nakatuon sa tema ng resistensya at tagumpay sa tinaguriang “12-araw na digmaan.”
Mga pahayag ng kababaihan
• Um Zahra, isang direktor ng paaralan sa Karbala, ay nagsabi: “Kami ay kasama ng mga mandirigma ng resistensya, ng Hashd al-Shaabi, at ng lahat ng lumalaban sa rehimeng okupador ng Quds.”
• Naniniwala siya na ang Iran, bilang isang makapangyarihang Shia na estado, ay may mahalagang papel sa pagdating ng Imam Mahdi (a).
• Binanggit niya na ang Arba'in ay parang isang “punyal sa puso ng mga kaaway,” na nagpapalakas sa diwa ng Islamikong pagkakaisa.
Mga ina ng tahanan
• Najla, isang ina na kasama ang kanyang mga anak sa Arba'in, ay nagsabi: “Ang bawat bata, babae, at lalaki sa amin ay nagdiwang sa tugon ng Iran. Kami ay nananalangin para sa kaligtasan ng aming mga lider.”
• Ipinahayag niya ang pagmamalaki sa Iran bilang kaalyado ng Imam Mahdi (a), at ang kanilang panata na manatiling tapat sa Ahl al-Bayt (a) at sa Shia leadership hanggang sa pagdating ng Tagapagligtas.
