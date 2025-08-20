Makabagong Pagpupulong sa Paris: Ministro ng Julani at Delegasyong Israeli Nagtagpo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong nakaraang araw, si As'ad al-Shaybani, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng pamahalaang Julani, ay nakipagpulong sa isang delegasyong Israeli sa Paris, Pransya. Ang pagpupulong ay isinagawa sa pamamagitan ng pamamagitan ng Estados Unidos, na layuning bawasan ang tensyon at palakasin ang katatagan sa katimugang bahagi ng Syria.
Mga Pangunahing Paksa ng Pag-uusap:
Pagbawas ng tensyon sa rehiyon
Hindi pakikialam sa panloob na usapin ng Syria
Pagkakaisa para sa katatagan ng rehiyon
Pagsubaybay sa tigil-putukan sa lalawigan ng Sweida
Muling pagbuhay sa kasunduan noong 1974 hinggil sa paghihiwalay ng mga puwersa ng Syria at Israel, na sinusuportahan ng mga puwersa ng UN
Diplomatikong Konteksto:
pagpupulong ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap upang mapanatili ang kaligtasan, pagkakaisa, at integridad ng teritoryo ng Syria
Nauna nang nagkaroon ng katulad na pagpupulong sa Paris noong Hulyo sa pagitan nina al-Shaybani at
Ayon sa isang diplomatiko mula sa France, may mga direktang pagpupulong din na naganap sa Baku
Konteksto ng Karahasan:
Ang mga pagpupulong ay isinagawa kasunod ng madugong sagupaan sa Sweida, isang rehiyong mayorya ng mga Druze, kung saan mahigit 1,600 katao ang nasawi mula noong Hulyo 13
Kasaysayan ng Alitan:
Bago ang direktang negosasyon, may mga di-tuwirang pag-uusap na naganap sa pagitan ng pamahalaang Julani at Israel
Sa mga nakaraang taon, nagsagawa ang Israel ng daan-daang airstrike laban sa mga arsenal ng militar ng Syria.
Matapos ang pagbagsak ng pamahalaan ni Bashar al-Assad, nagkaroon ng pag-usad ng militar ng Israel sa katimugang Syria.
