Sigaw ng Solidaridad ng Mexico para sa Palestine sa mga Lansangan ng Kabisera

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Libu-libong tao ang nagtipon sa Mexico City para sa isang malaking martsa na pinamagatang "Mexico para sa Palestine", upang kondenahin ang mga krimen ng rehimeng Zionista at ang suporta ng Estados Unidos dito. Hiniling nila ang agarang pagtigil ng genocide sa Gaza at ang pagpapadala ng tulong makatao.
Mga Lumahok
Mga mamamayan, estudyante, artista, miyembro ng mga unyon, grupo ng tagapagtanggol ng karapatang pantao at hayop
Ilang opisyal ng pamahalaan
Nagsimula ang martsa sa Angel of Independence at dumaan sa mga pangunahing kalsada gaya ng Paseo de la Reforma, Calle Juárez, at Avenida Lázaro Cárdenas, bago nagtapos sa Plaza Tlaxcoaque sa makasaysayang sentro ng lungsod.
Mga Layunin ng Martsa
Pagkondena sa mga brutal na pag-atake at blockade ng Israel
Panawagan para sa agarang tigil-putukan
Pagpapadala ng pagkain at gamot sa Gaza
Pagtigil ng lahat ng ugnayang diplomatiko, ekonomiko, militar, at akademiko ng Mexico sa Israel
Mga Slogan at Mensahe
“Hindi ito digmaan, ito ay genocide”
“Ang pagtatanggol sa Gaza ay pagtatanggol sa sangkatauhan”
“Suporta sa Palestine ay suporta sa pagkatao”
Isang kalahok ang nagsabi:
Mga Kilalang Personalidad
Si Paco Ignacio Taibo II, direktor ng Fondo de Cultura Económica ng Mexico, ay lumahok at nagsabi:
Pagbatikos sa Suporta ng Amerika
Kinondena ng mga nagpoprotesta ang walang-kondisyong suporta ng U.S. sa Israel
Binatikos ang tulong militar, pinansyal, at pampulitika ng Amerika
Binanggit ang pagpatay sa mahigit 61,000 sibilyan, kabilang ang 269 mamamahayag sa Gaza
Simbolikong Gawain
Tumigil ang martsa sa Hemiciclo a Juárez kung saan inilagay ng grupong “Mga Akademiko para sa Palestine” ang isang anti-monumento na tinawag na “Palestine: Pintuan ng Paglaban at Buhay”
Ang estruktura ay hugis anino ng Palestine na may mensaheng “Mula sa Ilog hanggang sa Dagat, Magtatagumpay ang Palestine”
Nangako ang mga tagapag-organisa na itatayo muli ito kung masira
Insidente at Reaksyon
May bahagyang sagupaan sa pulisya; 11 ang nasugatan (isa dahil sa pagbagsak ng speaker, tatlong pulis)
Ayon sa pulisya, may mga nagpoprotesta na may dalang baston, kadena, at pampasabog
Tinuligsa ito ng mga aktibista bilang pagsupil sa protesta
Ayon kay Francis, isang aktibista:
Mga Susunod na Hakbang
Inanunsyo ang pagpapadala ng mga barkong “Freedom Flotilla” sa Gaza sa 31 Agosto
Anim na mamamayang Mexican ang lalahok sa makataong misyon
Mensahe ng mga tagapag-organisa.
