20 Agosto 2025 - 11:29
Sigaw ng Solidaridad ng Mexico para sa Palestine sa mga Lansangan ng Kabisera

Libu-libong tao ang nagtipon sa Mexico City para sa isang malaking martsa na pinamagatang "Mexico para sa Palestine", upang kondenahin ang mga krimen ng rehimeng Zionista at ang suporta ng Estados Unidos dito. Hiniling nila ang agarang pagtigil ng genocide sa Gaza at ang pagpapadala ng tulong makatao.

Mga Lumahok

Mga mamamayan, estudyante, artista, miyembro ng mga unyon, grupo ng tagapagtanggol ng karapatang pantao at hayop

Ilang opisyal ng pamahalaan

Nagsimula ang martsa sa Angel of Independence at dumaan sa mga pangunahing kalsada gaya ng Paseo de la Reforma, Calle Juárez, at Avenida Lázaro Cárdenas, bago nagtapos sa Plaza Tlaxcoaque sa makasaysayang sentro ng lungsod.

Mga Layunin ng Martsa

Pagkondena sa mga brutal na pag-atake at blockade ng Israel

Panawagan para sa agarang tigil-putukan

Pagpapadala ng pagkain at gamot sa Gaza

Pagtigil ng lahat ng ugnayang diplomatiko, ekonomiko, militar, at akademiko ng Mexico sa Israel

Mga Slogan at Mensahe

 “Hindi ito digmaan, ito ay genocide”

 “Ang pagtatanggol sa Gaza ay pagtatanggol sa sangkatauhan”

 “Suporta sa Palestine ay suporta sa pagkatao”

Isang kalahok ang nagsabi:

Mga Kilalang Personalidad

Si Paco Ignacio Taibo II, direktor ng Fondo de Cultura Económica ng Mexico, ay lumahok at nagsabi:

Pagbatikos sa Suporta ng Amerika

Kinondena ng mga nagpoprotesta ang walang-kondisyong suporta ng U.S. sa Israel

Binatikos ang tulong militar, pinansyal, at pampulitika ng Amerika

Binanggit ang pagpatay sa mahigit 61,000 sibilyan, kabilang ang 269 mamamahayag sa Gaza

Simbolikong Gawain

Tumigil ang martsa sa Hemiciclo a Juárez kung saan inilagay ng grupong “Mga Akademiko para sa Palestine” ang isang anti-monumento na tinawag na “Palestine: Pintuan ng Paglaban at Buhay”

Ang estruktura ay hugis anino ng Palestine na may mensaheng “Mula sa Ilog hanggang sa Dagat, Magtatagumpay ang Palestine”

Nangako ang mga tagapag-organisa na itatayo muli ito kung masira

Insidente at Reaksyon

May bahagyang sagupaan sa pulisya; 11 ang nasugatan (isa dahil sa pagbagsak ng speaker, tatlong pulis)

Ayon sa pulisya, may mga nagpoprotesta na may dalang baston, kadena, at pampasabog

Tinuligsa ito ng mga aktibista bilang pagsupil sa protesta

Ayon kay Francis, isang aktibista:

Mga Susunod na Hakbang

Inanunsyo ang pagpapadala ng mga barkong “Freedom Flotilla” sa Gaza sa 31 Agosto

Anim na mamamayang Mexican ang lalahok sa makataong misyon

Mensahe ng mga tagapag-organisa.

328

