Pagkamatay ng Daan-daang Tao sa Aksidente sa Kanlurang Afghanistan

Isa sa mga pinakamalalang aksidente sa kasaysayan ng trapiko sa Afghanistan ang naganap sa lalawigan ng Herat, kung saan hindi bababa sa 79 katao ang nasawi, kabilang ang 18 bata, habang bumabalik mula sa Iran. Ayon sa lokal na pulisya, maaaring nasa 50 ang bilang ng mga namatay, bagaman hindi pa ito tiyak.
Detalye ng Insidente
Isang bus na may sakay na mga Afghan migrant na pinabalik mula sa Iran ang bumangga sa isang motorsiklo at trak na may kargang gasolina
Nagresulta ito sa malaking pagsabog at sunog
Ayon sa ulat, tatlo lamang sa mga pasahero ng bus ang nakaligtas
Mga Pahayag ng Opisyal
Si Ahmadullah Muttaqi, tagapagsalita ng pamahalaang lokal ng Herat, ay nagkumpirma ng bilang ng mga nasawi
Si Mohammad Yusuf Saeedi, tagapagsalita ng gobernador ng Herat, ay nagsabi na ang lahat ng pasahero ay mga migranteng dumaan sa Islam Qala border, ang pangunahing daanan sa pagitan ng Iran at Afghanistan
Mga Sanhi ng Aksidente
Mabilis na takbo at kawalan ng pag-iingat ng driver ang itinuturong dahilan
Ang aksidente ay naganap sa pangunahing kalsada ng Herat
Ang mahinang kalidad ng mga daan, mapanganib na pagmamaneho, at kakulangan ng maayos na sistema ng trapiko ay mga karaniwang sanhi ng aksidente sa bans.
