  1. Home
  2. serbisyo
  3. Afganistan

Pagkamatay ng Daan-daang Tao sa Aksidente sa Kanlurang Afghanistan

20 Agosto 2025 - 11:33
News ID: 1718573
Pagkamatay ng Daan-daang Tao sa Aksidente sa Kanlurang Afghanistan

Isa sa mga pinakamalalang aksidente sa kasaysayan ng trapiko sa Afghanistan ang naganap sa lalawigan ng Herat, kung saan hindi bababa sa 79 katao ang nasawi, kabilang ang 18 bata, habang bumabalik mula sa Iran. Ayon sa lokal na pulisya, maaaring nasa 50 ang bilang ng mga namatay, bagaman hindi pa ito tiyak.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-   Isa sa mga pinakamalalang aksidente sa kasaysayan ng trapiko sa Afghanistan ang naganap sa lalawigan ng Herat, kung saan hindi bababa sa 79 katao ang nasawi, kabilang ang 18 bata, habang bumabalik mula sa Iran. Ayon sa lokal na pulisya, maaaring nasa 50 ang bilang ng mga namatay, bagaman hindi pa ito tiyak.

Detalye ng Insidente

Isang bus na may sakay na mga Afghan migrant na pinabalik mula sa Iran ang bumangga sa isang motorsiklo at trak na may kargang gasolina

Nagresulta ito sa malaking pagsabog at sunog

Ayon sa ulat, tatlo lamang sa mga pasahero ng bus ang nakaligtas

Mga Pahayag ng Opisyal

Si Ahmadullah Muttaqi, tagapagsalita ng pamahalaang lokal ng Herat, ay nagkumpirma ng bilang ng mga nasawi

Si Mohammad Yusuf Saeedi, tagapagsalita ng gobernador ng Herat, ay nagsabi na ang lahat ng pasahero ay mga migranteng dumaan sa Islam Qala border, ang pangunahing daanan sa pagitan ng Iran at Afghanistan

Mga Sanhi ng Aksidente

Mabilis na takbo at kawalan ng pag-iingat ng driver ang itinuturong dahilan

Ang aksidente ay naganap sa pangunahing kalsada ng Herat

Ang mahinang kalidad ng mga daan, mapanganib na pagmamaneho, at kakulangan ng maayos na sistema ng trapiko ay mga karaniwang sanhi ng aksidente sa bans.

………..

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha