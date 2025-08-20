  1. Home
Masaker sa Nigeria: 27 Mananamba Patay sa Armadong Pag-atake sa Mosque

20 Agosto 2025 - 11:38
Sa isa na namang karumal-dumal na insidente ng karahasan sa Nigeria, 27 katao ang nasawi matapos salakayin ng mga armadong lalaki ang isang mosque sa hilagang bahagi ng bansa habang isinasagawa ang panalangin sa umaga.

Detalye ng Pag-atake

Naganap ang insidente sa isang liblib na nayon sa rehiyon ng Malumfashi, sa estado ng Katsina

Ayon sa mga saksi, pumasok ang mga salarin sa mosque habang nagdarasal ang mga tao at agad na nagpaputok ng baril

Marami ang nasugatan sa insidente, bukod pa sa mga nasawi

Lumalalang Karahasan

Ang mga katulad na pag-atake ay madalas mangyari sa gitnang bahagi ng Nigeria

Sa mga nakaraang linggo at buwan, tumindi ang dalas at brutalidad ng mga ganitong insidente

Itinuturong dahilan ang pagbaba ng antas ng seguridad at ang aktibidad ng mga grupong terorista

Hamon sa Pamahalaan

Bagaman may mga regular na operasyon ang militar at mga puwersang panseguridad, nahihirapan pa rin ang pamahalaan ng Nigeria na pigilan ang lumalawak na alon ng karahasan

Patuloy ang panawagan para sa mas epektibong hakbang upang maprotektahan ang mga sibilyan, lalo na sa mga lugar ng pagsamba.

