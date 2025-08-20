Masaker sa Nigeria: 27 Mananamba Patay sa Armadong Pag-atake sa Mosque

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isa na namang karumal-dumal na insidente ng karahasan sa Nigeria, 27 katao ang nasawi matapos salakayin ng mga armadong lalaki ang isang mosque sa hilagang bahagi ng bansa habang isinasagawa ang panalangin sa umaga.
Detalye ng Pag-atake
Naganap ang insidente sa isang liblib na nayon sa rehiyon ng Malumfashi, sa estado ng Katsina
Ayon sa mga saksi, pumasok ang mga salarin sa mosque habang nagdarasal ang mga tao at agad na nagpaputok ng baril
Marami ang nasugatan sa insidente, bukod pa sa mga nasawi
Lumalalang Karahasan
Ang mga katulad na pag-atake ay madalas mangyari sa gitnang bahagi ng Nigeria
Sa mga nakaraang linggo at buwan, tumindi ang dalas at brutalidad ng mga ganitong insidente
Itinuturong dahilan ang pagbaba ng antas ng seguridad at ang aktibidad ng mga grupong terorista
Hamon sa Pamahalaan
Bagaman may mga regular na operasyon ang militar at mga puwersang panseguridad, nahihirapan pa rin ang pamahalaan ng Nigeria na pigilan ang lumalawak na alon ng karahasan
Patuloy ang panawagan para sa mas epektibong hakbang upang maprotektahan ang mga sibilyan, lalo na sa mga lugar ng pagsamba.
