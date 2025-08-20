  1. Home
Libya: "Hindi Kami Makikipagkasundo sa Israel"

20 Agosto 2025 - 11:43
Libya: “Hindi Kami Makikipagkasundo sa Israel”

Sa isang matatag na pahayag, binigyang-diin ni Abdulhamid Dbeibeh, Punong Ministro ng Pambansang Pamahalaang Pagkakaisa ng Libya, na ang normalisasyon ng ugnayan sa Israel ay lubos na hindi katanggap-tanggap para sa mga Libyan. Ayon sa kanya, ito ay isang prinsipyo na hindi maaaring isantabi dahil sa malalim na ugnayan ng Libya sa usapin ng Palestine.

Sa isang matatag na pahayag, binigyang-diin ni Abdulhamid Dbeibeh, Punong Ministro ng Pambansang Pamahalaang Pagkakaisa ng Libya, na ang normalisasyon ng ugnayan sa Israel ay lubos na hindi katanggap-tanggap para sa mga Libyan. Ayon sa kanya, ito ay isang prinsipyo na hindi maaaring isantabi dahil sa malalim na ugnayan ng Libya sa usapin ng Palestine.

Pagtanggi sa Normalisasyon

Tinuligsa ni Dbeibeh ang anumang hakbang patungo sa pakikipag-ugnayan sa Israel

Aniya, ang mga ulat na pumapayag ang Libya sa “paglikas ng mga Palestinian” ay maling impormasyon at bahagi ng manipulasyong medyal

Maging ang Embahada ng U.S. sa Tripoli ay itinanggi ang mga balitang ito, ayon sa kanya

Panawagan para sa Gaza

Binanggit niya ang malupit na kalagayan sa Gaza, kabilang ang:

Pagpatay sa mga sibilyan

Gutom ng mga bata

Pagkakait ng mga pangunahing karapatan

Tinawag niya itong isang trahedyang makatao na dapat harapin ng komunidad ng mundo upang mabigyan ng kapayapaan ang mga Palestinian sa kanilang sariling lupain

Kritika sa Media

Tinukoy ni Dbeibeh ang pagkalat ng maling balita bilang pagbagsak ng pamantayang propesyonal sa pamamahayag

Ayon sa kanya, ginagamit ito ng ilang grupo upang iliko ang opinyon ng publiko

Kalagayan sa Loob ng Libya

Nanawagan siya sa pag-disarma ng mga armadong grupo sa bansa

Tinawag niya ito bilang isang pambansang proyekto para sa muling pagtatayo ng estado at pagsasama-sama ng mga institusyon

Ayon sa kanya, ang mga grupong ito ay pamana ng mga nakaraang taon na lumakas habang humina ang mga opisyal na estruktura ng seguridad.

