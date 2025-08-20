Libya: “Hindi Kami Makikipagkasundo sa Israel”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang matatag na pahayag, binigyang-diin ni Abdulhamid Dbeibeh, Punong Ministro ng Pambansang Pamahalaang Pagkakaisa ng Libya, na ang normalisasyon ng ugnayan sa Israel ay lubos na hindi katanggap-tanggap para sa mga Libyan. Ayon sa kanya, ito ay isang prinsipyo na hindi maaaring isantabi dahil sa malalim na ugnayan ng Libya sa usapin ng Palestine.
Pagtanggi sa Normalisasyon
Tinuligsa ni Dbeibeh ang anumang hakbang patungo sa pakikipag-ugnayan sa Israel
Aniya, ang mga ulat na pumapayag ang Libya sa “paglikas ng mga Palestinian” ay maling impormasyon at bahagi ng manipulasyong medyal
Maging ang Embahada ng U.S. sa Tripoli ay itinanggi ang mga balitang ito, ayon sa kanya
Panawagan para sa Gaza
Binanggit niya ang malupit na kalagayan sa Gaza, kabilang ang:
Pagpatay sa mga sibilyan
Gutom ng mga bata
Pagkakait ng mga pangunahing karapatan
Tinawag niya itong isang trahedyang makatao na dapat harapin ng komunidad ng mundo upang mabigyan ng kapayapaan ang mga Palestinian sa kanilang sariling lupain
Kritika sa Media
Tinukoy ni Dbeibeh ang pagkalat ng maling balita bilang pagbagsak ng pamantayang propesyonal sa pamamahayag
Ayon sa kanya, ginagamit ito ng ilang grupo upang iliko ang opinyon ng publiko
Kalagayan sa Loob ng Libya
Nanawagan siya sa pag-disarma ng mga armadong grupo sa bansa
Tinawag niya ito bilang isang pambansang proyekto para sa muling pagtatayo ng estado at pagsasama-sama ng mga institusyon
Ayon sa kanya, ang mga grupong ito ay pamana ng mga nakaraang taon na lumakas habang humina ang mga opisyal na estruktura ng seguridad.
